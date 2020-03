Streaming : Voir Madrid – Barcelone en direct live en Liga espagnole

Entre le 27 février et le 5 mars de l’année dernière, Madrid est tombé deux fois au Barça et a été battu par l’Ajax dans une série de malheurs catastrophiques qui lui ont fait perdre, successivement, la Coupe, la Ligue, les Champions et l’entraîneur (Solari). Contre ce fantôme et contre le Barça le plus instable depuis trois ans joue aujourd’hui l’équipe de Zidane, plongée dans un effondrement inattendu.

Le dernier but de Benzema a décidé du derby contre l’Atlético. Depuis lors, Madrid n’a remporté qu’un seul des cinq matches, avec trois défaites en autant de compétitions. L’impression est que l’équipe s’accroche au fil du Français, qui n’a jamais été très résistant. Et maintenant, ils sont à sec (deux buts depuis le 18 décembre). A l’autre bout de l’échelle, on trouve Messi, avec quelques nuances toutefois, car s’il commence à s’approcher de cette étonnante moyenne de buts par match (23 sur 27), il offre un côté à domicile et un autre à l’extérieur. Il a marqué 19 buts au Camp Nou et seulement quatre à l’extérieur (le dernier contre l’Atlético a eu lieu le 1er décembre). Et il est aussi descendu dans le Bernabeu. Meilleur buteur des derbies (26 buts en 42 matchs), il a passé les quatre derniers en blanc, lors de sa deuxième plus mauvaise série contre Madrid. Le précédent a duré trois ans, entre 2014 et 2017, mais son record comprend deux triplés et quatre doubles.

Cette rencontre de la 26e journée de Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid sera diffusée à 21h00, heure française. La rencontre sera retransmise par la chaîne beIN Sports 1.

Ce sont, en tout cas, les deux joueurs appelés à marquer le soir. Ils sont en tête du classement pour la somme des buts et des aides et participent à un nombre pertinent de buts dans leurs équipes : Benzema, à 54%, et Messi, à 53%. Mais ni l’un ni l’autre ne semblent jouir de la meilleure compagnie à l’heure actuelle.

Le banc est tombé à Madrid. Depuis le départ de Cristiano, il a dépensé 21,5 millions pour Mariano, 60 millions pour Jovic et 45 millions pour Rodrygo. Le canterano a disputé quatre matches en tant que titulaire en deux saisons et a marqué quatre buts. C’est la nouveauté dans la liste, d’où vient le Serbe, qui a deux buts en 24 matchs. Rodrygo a été rétrogradé en Castille et est sanctionné. Avec Hazard blessé et Lucas Vazquez disparu, Bale et Vinicius sont laissés pour compte. Le Gallois est un hologramme depuis longtemps. Il a marqué trois buts au cours des 25 derniers matches du Real Madrid, des chiffres presque identiques à ceux du Brésilien, qui est accompagné d’une légende bien établie de la basse définition. L’équipe de Vinicius pourrait être le seul changement blanc par rapport au match du Camp Nou, où il a joué la même défense que contre City et un milieu de terrain de quatre : Casemiro, Valverde, Isco et Kroos. Et l’on s’attend à ce que l’Allemand, dont l’absence devant la Ville est encore à expliquer.

Setién, par contre, n’a même pas eu dix jeux de courtoisie, car son culte du style est resté à la surface. Dans le championnat, le nombre de passes est passé de 690 à 720 par match et la possession a également augmenté de deux points, mais le nombre moyen de buts est passé de 2,5 à 2,1. Il n’offre pas non plus de meilleures sensations défensives, n’a toujours pas trouvé de milieu de terrain fiable et n’a pas mis fin à la dépendance vis-à-vis de Messi (il a marqué un tiers des buts avec lui). Il peut compter sur Piqué et n’est pas sûr de répéter un milieu de terrain de quatre, avec Arthur pour Rakitic. Le premier départ de Braithwaite, qui a déjà marqué un but pour Madrid contre Leganes, en échange de Vidal, est à portée de main. Setién, en tout cas, fera bien d’affronter Zidane au Bernabéu : il a fait match nul une fois avec Las Palmas et a gagné deux fois avec Betis en trois visites. Le Français, en revanche, n’a jamais battu le Barça de la Liga à l’Estadio Blanco.

La radiographie du match indique que le Barça attaque mieux (16 buts de plus que Madrid) et défend moins bien (12 buts de plus que Madrid), qu’il a plus de ballon (64 % à 57 %) et qu’il met plus de temps (40 secondes contre 27) et plus de passes (14-9) à marquer. Ils sont à égalité sur les buts de stratégie, bien que Madrid défende mieux les coups de pied arrêtés (cinq buts ainsi concédés, moins que n’importe qui d’autre), tire plus, perd et récupère plus de ballons et gagne plus de litiges défensifs et moins en attaque. Toutefois, la grande différence entre l’un et l’autre réside dans les croix qui se trouvent dans la zone. Madrid, la deuxième de la Liga, en compte 18 par match, une perversion très critiquée dans son jeu, et seulement sept au Barça, moins que les autres. Et au final, deux points de différence en LaLiga moins chers en dix ans et la moyenne des buts dans les airs, un espace très court qui définit l’importance du duel. Il n’exagère guère qui le voit comme une finale.

Le onze probable du Real: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Isco, Vinicius Jr et Benzema.

Le onze probable du Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann et Braithwaite.