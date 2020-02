Streaming : Watford vs Liverpool en direct live à partir de 18h30 | Premier League

Suivre le match du titre pour Liverpool ? Aujourd’hui a partir de 18h30, dans une rencontre Watford. Le match sera a suivre en direct sur RMC Sport 1 et Canal Plus Sport, mais aussi en streaming sur les différentes applications de SFR et Canal +

Watford aura à cœur de renouer avec la victoire lors du match du 28e tour après avoir subi une défaite 3-0 contre Manchester United lors du match précédent.

Quant aux visiteurs, Liverpool venait de remporter ses deux derniers matches 3-2 et 1-0, le premier contre West Ham à domicile et le second contre Norwich City à l’extérieur.

Watford vs Liverpool en streaming

En termes de résultats à domicile, Watford a gagné trois fois, a été battu cinq fois et a fait cinq fois match nul en 13 matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent également de l’espoir aux visiteurs. Sur la route, Liverpool a un record de 12 victoires et un nul en 13 matches joués.

Les rivaux se sont déjà rencontrés à Vicarage Road et le bilan est de cinq défaites et un match nul en faveur de Watford. Les visiteurs, quant à eux, n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au Watford Stadium. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un score de 2-0 pour les visiteurs.

En analysant leur position dans le tableau de la Premier League, on constate que l’équipe visiteuse devance Watford de 55 points. Watford entre dans la partie avec 24 points en poche et se retrouve à la dix-neuvième place avant le match. Quant à leur adversaire, Liverpool, il est en première position avec 79 points.

Watford vs Liverpool les compos !

Watford : Foster; Dawson, Kabasele, Cathcart, Masina; Hughes, Capoue; Sarr, Doucoure, Deulofeu; Deeney

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane