“Strip interrompu? Dirigez-vous vers le suivant. Avec l’arbitre de Tarente influencé par …”

SORRENTO (NA). L’incroyable séquence positive de Sorrento Calcio, après dix-huit résultats utiles d’affilée, les Rossoneri s’inclinèrent dans les murs amicaux au plus grand cynisme de Taranto.

L’ANALYSE DU DIESSE

Annonce analyse le moment et le KO, le directeur sportif Antonio Amodio: «Un match bien joué par les deux équipes, nous avons essayé de jouer notre match contre Tarente mais ils étaient bons pour profiter des occasions. En première mi-temps nous avons très bien joué, nos adversaires ont été annulés un but par Genchi puis en deuxième mi-temps ils ont tenté de nous frapper sur la contre-attaque. – souligne le diesse – Certes, nous aurions pu faire mieux sur l’objectif de doubler Matute, mais je n’ai pas envie de blâmer les garçons aussi parce qu’il y avait une grande pression pour ce match “.

PASSEZ AU SUIVANT

Sur les rivaux et le travail de l’arbitre: “Nous savions qu’ils jouent mieux loin de chez eux et contre l’équipe qui comme nous essaye toujours de faire le match, ils sont bons au redémarrage et solides derrière mais peut-être que cela les pénalise à domicile.” – conclut Amodio – Je n’aime pas intervenir sur les arbitres, mais j’entends que l’arbitre a peut-être été influencé par le but annulé par Genchi. Pendant le jeu, il y a eu une pénalité sur Bonanno, et sur un à zéro, Olcese a d’abord mis Cacace puis Vitale sous les yeux de l’arbitre, clair que nous ne devons pas le retirer à l’arbitre mais nous devons penser uniquement à réagir dans le prochain match “.