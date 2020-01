Strootman donne la victoire à Marseille contre Rennes

Un but de Kevin Strootman à la 84e minute a permis au Marseille d’André Villas-Boas, deuxième de la Ligue 1, de s’imposer 1-0 face à Rennes en troisième position. C’est le match qui a permis de reprendre le championnat de France en 2020 et grâce à sa victoire, l’équipe de Marseille compte désormais quatre points de retard sur le leader, le Paris Saint-Germain (PSG), et huit devant le Rennais de Julien Stephan. Une grande soirée pour l’équipe des Villas-Boas.

Chaque équipe a eu une bonne opportunité dans la première partie. Alvaro Gonzalez a frappé le poteau pour Marseille et le gardien de Villas-Boas Steve Mandanda a dû être au mieux de sa forme pour envoyer le tir de Benjamin Bourigeaud dans le coin. C’était un match ouvert et difficile.

Rennes a dominé la deuxième période face à Marseille, qui a eu du mal, mais tout indiquait un match nul 0-0, qui aurait même été le résultat le plus équitable au fur et à mesure de la rencontre.

Mais à six minutes de la fin, Dimitri Payet sert une faute et Edouard Mendy, le gardien de Rennes, est prêt à intervenir, mais le ballon va dans les pieds de Strootman, qui était entré deux minutes plus tôt, à la 82e minute, pour Valentin Rongier et marque sur un tir croisé. Rennes est passé à l’attaque, à la recherche de l’égalisation, y compris Edouard Mendy. Mais en vain. Dimanche, le PSG accueille le Monaco de Robert Moreno.