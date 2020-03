Sturridge a mis fin à son lien avec Trabzonspor pour paris illégaux »Football Press

Lundi 02 mars 2020

Dans une brève déclaration, le club a remercié la livraison de l’attaquant qui a joué en Turquie et a pris fin brusquement après avoir été impliqué dans des affaires illégales qui se préparaient à quitter l’équipe. De plus, il a été puni pendant six mois sans jouer.

L’attaquant anglais, Daniel Sturridge, a résilié son contrat avec Trabzonspor de Turquie à l’avance, après avoir été lié à des paris illégaux qu’il traînait en jouant en Angleterre où il a également été sanctionné par la fédération de football de ce pays.

La Fédération anglaise a puni le joueur qui portait les maillots de Manchester City, Chelsea, Liverpool, Bolton et West Brom, de six mois sans avoir joué pour avoir “violé les règles du jeu” de la FA. De plus, vous devrez payer une amende de 171 000 euros.

Cependant, en juin dernier, il a été suspendu pour deux semaines et une amende de 85 000 euros a été appliquée pour avoir fourni à son frère des “délits d’initiés” sur le marché des paris sur sa possible signature à Séville. Maintenant, cependant, deux nouveaux cas ont été trouvés dans lesquels l’international anglais aurait bénéficié de sa position privilégiée par rapport au marché des jeux.

Sturridge, 30 ans, a quitté le club turc brusquement où il avait marqué sept buts et distribué quatre passes décisives en 16 matchs – cinq en tant que remplaçant – qui a joué avec Trabzonspor, qui marque le leader de la Super League avec 48 points, le même que Galatasaray et Sivasspor.

Nous remercions Daniel Sturridge pour sa contribution à notre club et lui souhaitons plein succès dans sa future carrière. #ThankYouDanielSturridge pic.twitter.com/ADR1dq4x5j

– Trabzonspor_en (@Trabzonspor_EN_) 2 mars 2020