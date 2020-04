Style Serie A Primera División? Vérifier l’hypothèse Scudetto en champ neutre

ROME. Le monde du football attend avec impatience, leUrgence coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement et la date de reprise des compétitions glisse jour après jour. En attendant, de nouvelles hypothèses émergent s’il est vraiment possible de recommencer et de terminer la saison.

NOUVELLES HYPOTHÈSES

A long terme, de la République l’idée de changer le format en Serie A en se référant à ce qui était la division argentine Primera. Ouverture et fermeture avec la possibilité concrète de donner plus d’espace aux coupes européennes jusqu’en 2023. Scudetto? À partir des pages de Il Corriere dello Sport, une hypothèse émerge récupération sur terrain neutre pour de nombreuses équipes, en raison des différents temps de récupération dans les différentes régions d’Italie.