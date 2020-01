Suárez Blessure au FC Barcelone: ​​tout ce que le perder Pistolero »manquera dans les quatre mois de congé | Ligue de Santander | Ligue des champions | Qatar 2022 Qualification Espagne

Mis à jour le 12/01/2020 à 11:32

Ce dimanche, le monde du football s’est réveillé avec une nouvelle déplorée par les amoureux de ce sport: le plus bas de quatre mois de Luis Suarez après avoir subi une opération sur les ménisques du genou droit. L’expéditeur de Barcelone, avec lui, vous perdrez presque tout ce qui reste de la saison, mais pas seulement en Ligue, Champions et Coupe, mais aussi le début de la Éliminatoires sud-américains au Qatar 2022.

Au départ, le plus important à court terme qui ne puisse pas jouer le “Gunman” est le duel dimanche prochain contre Grenade, mais aussi les quatorze jours suivants (19 restants). De plus, le duel – d’avant en arrière – avant Napoli pour huitièmes de Ligue des champions – cinq jours après le match aller, le match se jouera Classique dans le Bernabéu-.

Mais il y a un espoir – petit – de réapparaître Champions. Pour cela, Barcelone devrait atteindre la finale tant convoitée – devrait revenir pour la quinzaine de mai – qui sera joué le 30 de ce mois à Istanbul. Un beau défi du reste de ses coéquipiers pour qu’il – s’il récupère à 100% – lutte contre le titre le plus désiré.

Quoi oui Suarez ne verra pas sera le Copa del Rey. Le tournoi a commencé en décembre avec des tours préliminaires, mais les événements suivants auront lieu jusqu’au 18 avril, date à laquelle la finale du tournoi sera jouée. Pour arriver le Barcelone, n’aura pas l’Uruguayen.

L’espoir de la Copa América

La même préoccupation qui existe dans Barcelone -qui devra trouver un substitut d’urgence pour Suarez-, il y a dans l’équipe nationale d’Uruguay. Tabárez il sait qu’il ne comptera pas Je me bats pour le démarrage de Qatar 2022 Qualifications.

Les deux premières dates Uruguay aura et dans lequel sera confronté Chili et l’Equateur, ils vous manqueront Suarez. Cependant, si vous respectez les délais de récupération, votre retour auBleu clair“Serait donné aux matchs amicaux pré-amicaux Copa America. Ne pas avoir joué autant de temps vous donnera une motivation supplémentaire – et du repos – pour obtenir le meilleur chemin vers le tournoi que vous cherchez à conquérir.

