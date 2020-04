Suarez préfère la foule d’Anfield à Barcelone, dit Enrique

Date de publication: Mercredi 1er avril 2020 7:49

Jose Enrique a déclaré que Luis Suarez préférait jouer devant la foule de Liverpool plus que ses fans actuels à Barcelone.

Né à Valence, Enrique, qui a joué avec Suarez à Anfield, a déclaré que Anfield est un endroit spécial et n’a aucun doute que l’Uruguay non. 9 préfèrerait de loin jouer devant la foule adoratrice d’Anfield plutôt que les hordes de Catalogne.

S’exprimant sur un podcast avec The Anfield Wrap, Enrique, 34 ans, qui a maintenant pris sa retraite, a déclaré: «Que vais-je dire à un joueur qui veut aller à Liverpool?

«Il n’y a pas de meilleur endroit où aller. La situation au club en ce moment est incroyable. Il n’y a pas de meilleur endroit où aller.

«D’accord, tout le monde peut parler du Real Madrid et de Barcelone. Ouais peut-être que tu peux y penser à cause du temps en Espagne et de la nourriture. Mais en termes de combien vous voulez profiter en tant que joueur, en parlant d’être un joueur à Madrid ou Barcelone ou à Liverpool, vous ne pouvez pas comparer je crois.

“Je crois que si vous demandez par exemple, Suarez, ouais évidemment à Barcelone, il joue avec le meilleur joueur de l’histoire, [Lionel] Messi, et gagner des choses aussi. Mais si vous lui demandez où il a le plus apprécié en tant que joueur et je suis désolé que ce soit à Anfield avec Liverpool.

«Vous savez pourquoi parce que je me souviens de certains jeux où ils chantaient sa chanson pendant 60 minutes du match. C’était incroyable.

«Ensuite, vous allez à Barcelone. Je suis allé le voir jouer contre la Juventus il y a quelques années alors que Neymar faisait toujours partie de l’équipe. Je me souviens qu’ils chantaient “Messi, Messi” peut-être deux fois en 90 minutes et vous pensez que wow à Liverpool, ils chantent sur Andy Robertson, Virgil van Dijk, Alisson, Jurgen Klopp.

«Ils ont comme 20 chansons pour chaque joueur qu’ils chantent encore sur les anciens joueurs de Stevie, de Luis Garcia. Chaque match tellement. Les fans le chantent et sont heureux de le faire, mais en tant que joueur, ce que vous ressentez quand vous entendez cela est incroyable. “

Enrique, qui a subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur au cerveau, a également révélé comment Alberto Moreno lui avait valu un ticket avec les fans des Reds pour la demi-finale de Liverpool en Ligue des champions, défaite à l’aller contre Barcelone au Camp Nou la saison dernière.

“Je voyais beaucoup de fans de Liverpool, beaucoup de fans de Liverpool m’arrêtaient et prenaient des photos et tout”, a-t-il ajouté.

«Pour être honnête, j’ai adoré. Les fans étaient super, tellement respectueux aussi parce que c’était la première fois qu’ils me voyaient après mon opération, donc les gens venaient vers moi mais ne sautaient pas ou quelque chose comme ça, ils étaient vraiment respectueux et disaient ‘J’espère que tu vas bien “. Ce fut une expérience incroyable pour moi.

«Je me souviens qu’après le match, je suis allé à l’hôtel car, évidemment, les joueurs y restent toute la nuit.

«Je leur en ai parlé. Dejan Lovren, Henderson, Alberto, nous en parlions, ils disaient: “Il vous a mis là-bas?” Nous en riions tous mais j’ai dit que j’adorais ça.

«Ce fut une expérience vraiment agréable et les fans ont été formidables avec moi.»

