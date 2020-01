“Succès important avec Plajanum, félicitations au personnel car …”

QUATRIÈME (NA). Grande satisfaction au domicile des Phlégréens, le week-end dernier, les hommes de M. Longobardi ont conquis trois points très importants en vue du salut, battant Plajanum Chiaiano de deux buts à zéro.

BOTTA E ANSWER, LE MONDE DE DÉVERROUILLAGE

Les invités ont joué un bon match, jouant avec leurs visages ouverts et essayant d’arracher un résultat positif jusqu’à la dernière minute. L’excellent D’Andrea a été décisif pour les Phlégréens, auteur d’un match à cadrer et toujours prêt à repousser toute attaque des adversaires à venir. Dans les 15 premiers de la course, le Quartograd n’a pas réussi à franchir la première ligne de pressage puis, au fil des minutes, les Phlégréens ont réussi à devenir dangereux d’abord avec Turin, deux fois, puis avec Shassah. Ce dernier a frappé une barre transversale sensationnelle, mais Plajanum n’est pas resté et a répondu coup pour coup, cassant l’excellent gardien de but. A 46 ‘, les hôtes prennent les devants: l’aide parfaite de Shassah et le détour gagnant de Monda.

BIS ET COMMENTAIRE DU TECHNICIEN DE FLEGREI

En seconde période, le rythme n’a pas changé, grande détermination et envie de s’imposer par les deux rivaux sur le terrain. Vous continuez à flasher devant mais le résultat est resté cloué sur le zéro, jusqu’à 92 ‘. En fait, toujours en pleine récupération, les Phlégréens ont fermé les comptes avec un réseau de Camerlingo nouvellement entré. Sur le jeu, et sur la performance de ses garçons, il est intervenu le technicien des Lombards: «Ce n’est pas facile, ni tenu pour acquis, que dans cette phase du championnat un adversaire se bat pour le salut alors que nous venons de jouer loin de chez nous le visage ouvert. Plajanum mérite de nombreux compliments, ils ont joué une bonne course et ont joué avec impitoyabilité, se battant jusqu’au bout pour un résultat positif “.

VICTOIRE LOURDE ET PERSONNEL DE NIVEAU

Dernier commentaire sur l’importance de la victoire avec Chiaiano et sur les mérites du staff technique: “J’avais dit aux garçons que celui avec Plajanum était un match très important pour nous, encore plus que celui avec Procida, et je pense qu’ils étaient prêts. Tout le monde, même ceux qui ont succédé, a combattu sur le terrain avec une grande générosité et s’est sacrifié pour son partenaire. Le personnel? Je les remercie pour le travail qu’ils font, de l’entraîneur sportif de Palerme à celui des gardiens de Ramaglia, ils tirent le meilleur parti d’un groupe de jeunes et ne laissent rien au hasard “.