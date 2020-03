SudTirol, Gigli: “Je m’inspire de Varane del Real. Un rêve? Serie A avec la Fiorentina”

Le défenseur de Sudtirol, Nicolò Gigli, a répondu aux questions des fans lors d’une retransmission en direct sur les chaînes officielles du club rouge et blanc: “Je suis arrivé à Rieti en janvier mais il y avait déjà eu des contacts auparavant pour venir ici. Mon idole est Sergio Ramos, mais le joueur qui m’inspire est Raphael Varane et c’est à lui que j’essaie de voler quelques secrets du métier “.

Ayant grandi dans le secteur de la jeunesse de la Fiorentina, Gigli a retracé ses années en violet sans cacher le désir de revenir un jour pour porter ces couleurs: “Je ressens toujours différents joueurs comme Savic, Venuti et Petriccione, tous des garçons humbles. A Florence, j’ai passé mon l’adolescence, j’ai beaucoup d’amis et la ville est belle. Revenir clairement serait un rêve car cela voudrait dire jouer en Serie A. Le joueur le plus fort avec qui j’ai joué? Je dis Federico Chiesa, le plus fort que j’ai rencontré est Scamacca, j’ai joué contre Tournoi de Viareggio quand il était au PSV “.