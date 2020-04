Suivez ce qui se passe sur le marché des transferts

Il n’y a pas de football, mais les rumeurs sont toujours au sommet de la vague et de l’attention car cela ne fait que grandir et grandir, nous le mettons à jour toutes les heures.

Rumore, rumore, rumore …

Des jours comme aujourd’hui servent à nous donner un aperçu de ce qui se passe sur le marché et beaucoup d’attention, car il y a des choses qui sont très proches de se produire. Allons au désordre.

Louez la fin d’un cycle bavarois

L’Autrichien a passé 10 saisons au Bayern et il semble qu’avec le renouvellement de Davies, son avenir du côté soit plus que jamais mis en doute. Il a un marché et une très bonne composition, donc les équipes du Premier ministre et de la Ligue seraient ravies d’avoir un joueur de leurs caractéristiques. A 27 ans, il aura 28 ans en juin, il n’y a pas de top team en Europe qui ne veuille pas l’avoir.

L’alternative à Lautaro, en Allemagne

Timo Werner joue à nouveau dans les poules pour renforcer une Barcelone qui continue d’avoir son plan A à Lautaro, mais ne peut pas tout jouer sur une seule carte. Avec Werner, le prix de départ serait certainement plus abordable que celui de Lautaro, environ 60 millions pourraient le débarquer au Camp Nou. Ils devront le combattre; United, Bayern ou Juve sont à l’affût.

Nouveau renard à prix d’aubaine

James Maddison est à l’ordre du jour de plusieurs grands noms européens. Le joueur de Leicester a découvert cette saison l’un des meilleurs de sa position et plusieurs grands comme United, City ou Tottenham ne le perdent pas de vue. Jeune, talentueux et également dans une position clé, le nom de Maddison donnera et de quoi parler.