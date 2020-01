Suivez ici et maintenant Barcelone vs Espanyol LIVE via ESPN pour la 19e journée de LaLiga Santander

Regardez ici le Barcelone contre Espanyol LIVE et LIVE via Movista LaLiga et Mitele Plus à partir de 15h00 au stade RCDE pour le 19e jour de LaLiga Santander. Tous les détails d’un classique qui a une histoire mais avec un seul propriétaire: Barcelone sortira pour faire respecter son poids et maintenir la pointe du tournoi espagnol contre une équipe qui a besoin de trois points.

A partir de 15h00 (au Pérou) et 14h00 (au Mexique), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Barcelone vs Espanyol.

Barcelone vs Espanyol: horaires des matchs

Mexique – 14 h 00 Pérou – 15 h 00 Équateur – 15 h 00 Colombie – 15 h 00 Bolivie – 16 h 00 Venezuela – 16 h 00 Argentine – 17 h 00 Chili – 17 h 00 Paraguay – 17 h 00 Uruguay – 17 h 00 Brésil – 17 h 00 Espagne – 21 h 00

Luis Suarez génère 184 mille dollars pour chaque publication sur Instagram. (Photo: .)

Le fan de Espanyol Il espère que la troisième fois sera le charme et que le nouvel entraîneur Abelardo Fernández, avec un passé au Barça, mettra fin à la dynamique négative que ni David Gallego ni Pablo Machín n’ont réussi à inverser dans les 18 premiers jours de la ligue espagnole.

L’équipe bleue et blanche (20 ° avec seulement 10 unités), à cinq points du salut, cherchera ce qu’elle n’a pas encore réalisé au cours du parcours: ajouter les trois premiers points à domicile.

Il le fera devant le citoyen rival qui, malgré l’enchaînement de sept jours sans connaître la défaite en Liga, a montré quelque chose d’incohérent loin du Camp Nou, notamment dans les premières étapes du parcours.

Trouver une victoire pour l’Espanyol contre Barcelone Dans son stade, nous devons revenir à l’année universitaire 2017-18, dans la Copa del Rey (1-0). En Liga, la victoire la plus proche est survenue lors de la campagne 2006-07: un 3-1 avec des buts de Rufete, l’actuel directeur du football professionnel du club, Luis Garcia et Tamudo.

S’ils gagnent ou tirent au sort, les visiteurs clôtureront le premier tour en tant que leaders de la ligue avant de se rendre en Arabie saoudite pour participer à la Super Coupe d’Espagne.

Il BarceloneCependant, il a assez d’inertie que la frappe offensive de son trident lui donne un avantage de deux points sur le Real Madrid (39 contre 37), son persécuteur le plus immédiat.

Malgré son retour à l’entraînement le 2 janvier, l’Argentin Lionel messi et l’Uruguayen Luis Suárez, les deux meilleurs buteurs de l’équipe, accompagneront vraisemblablement Antoine Griezmann.

Cependant, il n’est pas exclu que les jeunes de la filiale Ansu Fati et Carles Pérez profitent de minutes pour donner un peu de repos aux points sud-américains.

Dans le cœur, Arthur continue de partir en raison de l’inconfort dans le pubis, donc Busquets, De Jong et Rakitic, fixés à des dates récentes, font la une des journaux. Derrière, Norberto Murara ‘Neto’ remplacera la défaite la plus possible du but de Marc-André ter Stegen

Source: EFE

Barcelone vs Espanyol: alignements probables

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Calero, Dídac; Wu Lei, Roca, Darder, Pedrosa; Ferreyra et Campuzano. DT: Abelardo Fernández.

Barcelone: Net; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Luis Suarez et Griezmann. DT: Ernesto Valverde.

Barcelone vs Espanyol: où est situé le stade?

En savoir plus NOUVELLES DE SOCCER

“J’ai parlé plus ces dernières semaines avec l’AC Milan qu’avec ma femme”: Ibrahimovic avoue comment son retour a été conçuÀ l’extérieur, en raison d’une blessure: Hazard a été exclu par le Real Madrid et ne jouera pas la Super Coupe d’Espagne 2020Personne ne le dépasse: Lionel Messi en tête du classement des meilleurs assistants de la décennie dans les ligues majeures [FOTOS]Ter Stegen blessé: Neto pointe pour Barcelone-Espanyol pour la première fois en Liga