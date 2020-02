Suivez la conférence de presse de Pep Guardiola en direct

Pep Guardiola ne devrait pas avoir le meilleur de ceux reçus lorsque, mercredi, montez sur le Santiago Bernabéu. Ce n’est pas difficile à comprendre non plus: l’entraîneur de Santpedor est devenu, dès ses débuts sur les bancs, la bête noire des fans blancs. Son étape au Barça a été clairement marquée par des victoires historiques dans le temple de l’éternel rival. À Chamartín, il n’a jamais perdu en tant que Barca. La veille du match, apparaît lors d’une conférence de presse.

“Je suis venu en tant que joueur et j’ai perdu beaucoup de matchs. En tant qu’entraîneur, j’ai été meilleur. En tout, j’ai de bons souvenirs. Pas pour avoir gagné 2-6, il était le meilleur mais pour avoir remporté la première ligue.”

“J’apprécie les paroles de Zidane mais je ne suis pas le meilleur entraîneur. Je n’ai jamais prétendu être le meilleur. Je n’ai jamais compris qui est le meilleur entraîneur lorsque l’artiste est le footballeur. Si vous gagnez, vous avez plus d’éloges et si vous perdez, ils vous valorisent moins. Ce n’est pas un problème. Ce que Zidane a fait en Europe, je ne pense pas, peut être répété. Gagner trois champions d’affilée démontre l’ampleur d’une équipe. En Europe, il n’y a personne de mieux que le Real Madrid, pour nous, c’est un grand défi. Nous sommes convaincus que nous voulons jouer contre eux, suivre et jouer le jeu. ”

“Beaucoup de choses se sont passées ces années, il y a eu des épisodes incroyables que nous n’avons pas pu contrôler. Cela se produit et fait partie du football. Nous ne pouvons pas les contrôler.”

“Nous devons bien jouer. Soyez forts et chanceux aussi. Nous devons contrôler et ensuite nous verrons. Dans cette compétition, de nombreux facteurs jouent.”

“Nous sommes optimistes de pouvoir jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Je fais confiance au club.”

“Je suis vraiment désolé que Hazard ne puisse pas jouer. J’ai pu en profiter et souffrir en Angleterre. Quand tu le vois de près, il t’impressionne. Malheureusement à cause des blessures qu’il a arrêtées. Lui souhaiter un prompt rétablissement est magnifique. Le Bernabéu va beaucoup s’amuser avec lui “.

“Je me souviens de 0-4 à Munich. Ici, nous avons bien joué et Benzema nous a marqués. C’était un match très serré. Madrid est maintenant différent. C’est beaucoup plus agressif, aller de l’avant. Il a une solidarité et une agressivité qu’il n’avait pas tant auparavant. Nous essaierons de profiter de nos options. “

“Nous connaissons le défi que nous avons mais ce ne sera pas le dernier. Si vous vous entraînez, vous ne savez jamais ce qui va arriver, nous avons une nouvelle opportunité. Deux matchs. Nous allons essayer d’être nous-mêmes et de jouer un bon match. Il n’y a pas de motivation particulière. Nous avons le désir de gagner. “

“Sterling est bien et en forme. Il est prêt à jouer.”

“Visiter le Bernabéu, jouer la Ligue des champions ici est un honneur et en profiter. C’est très bon de revenir.”

“Il est bon pour notre profession que Zidane connaisse un tel succès.”

“L’honneur était à nous d’avoir la visite de Zidane. Nous avons eu des discussions, il était très bon. A cette époque, il a commencé à s’entraîner, il était l’un des meilleurs joueurs et sa visite était un honneur. Ensuite, tout le monde fait ce qu’il ressent. il est allé”.

“Ma carrière a été quelque chose que je ne pensais pas quand j’ai commencé. Elle s’est parfaitement déroulée. A Eibar, Celta, Valence et maintenant en ville. Je me suis adapté et j’ai remporté de nombreux titres. Je ne peux pas me plaindre.”

“Il y a beaucoup d’équipes qui peuvent gagner le Premier ministre. Si vous n’êtes pas bien, n’importe quelle équipe peut gagner. En Espagne, je vois cela plus compliqué.”

