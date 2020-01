Suivez Manchester United contre Norwich LIVE pour la 22e journée de Premier League à Old Trafford | ESPN 2

Manchester United et Norwich EN DIRECT et EN DIRECT via ESPN depuis la ville de Manchester ce samedi 11 janvier 2020 à partir de 10h00 (au Pérou), duel pour le vingt-deuxième jour de la Premier League 2019-20. Les trois points sont obligatoires pour les ‘Red Devils’ s’ils ne veulent pas rester les mains vides à la fin de la saison.

Manchester passe la pire crise de la pire décennie de son histoire en n’obtenant pas les résultats et en se battant une demi-table. Mais cela doit prendre fin et Norwich vise à être une équipe capable de voler des points.

Manchester United contre Norwich City: horaires des matchs

Mexique 9h00 Pérou 10h00 Équateur 10h00 Colombie 10h00 Bolivie 11h00 Venezuela Venezuela 11h00 Argentine 12h00 Chili Chili 12h00 Paraguay 12h00 Uruguay 12 : 00 m. Brésil 12:00 m. Espagne 16:00 h

Le duel entre Manchester United et Norwich City Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le Premier League. Le web de Depor Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Manchester United contre Norwich City.

Les rojos Red Devils vont viser la première victoire de 2020 ce samedi 11 janvier. L’équipe commandée par Ole Gunnar Solskjaer affrontera à domicile les «Canaries», derniers du classement du concours.

Le casting norvégien a perdu contre Arsenal (2-0) le premier jour de l’année. Ensuite, les ‘Red devils’ ont fait match nul contre Wolverhampton en FA Cup et joueront un bris d’égalité. Pour terminer, Manchester City est resté avec le derby (3-1) lors du match aller de la Coupe de la Ligue.

«Les garçons se sont concentrés. Ce fut un sentiment décevant car nous savons que ce n’était pas le jeu que nous voulions, mais c’est le football et je suis sûr que nous aurons une réaction », a déclaré le DT Manchester United À propos de la récente présentation.

Le défenseur Harry Maguire, qui a raté l’affrontement contre les Citizens, est maintenant prêt à reprendre le combat. Alors que Jesse Lingard a été exclu pour l’engagement du week-end.

A ses côtés, Norwich City réussi à passer au quatrième tour de la FA Cup après avoir battu Preston 4-2. Cependant, les «Canaries» vivent un moment compliqué dans le Premier League, tournoi dans lequel ils se trouvent sur la dernière case.

Le cadre dirigé par Daniel Farke ne présentera pas Teemu Pukki, figure de l’équipe. «Bien sûr, c’est crucial quand l’un de vos principaux acteurs n’est pas disponible. C’est la même chose pour Barcelone lorsque Messi n’est pas disponible », a expliqué le DT.

Manchester United contre Norwich City: alignements possibles

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Williams, Matic, Fred, James, Pereira, Rashford, Martial.

Norwich City: Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram, Tettey, Vrancic, Buendia, McLean, Cantwell, Idah.

Manchester United contre Norwich City: emplacement du stade

