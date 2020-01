Sunderland doit se renforcer en janvier et qui pourrait partir

SUNDERLAND, ANGLETERRE – 27 juillet: une vue générale du stade avant le match amical d’avant-saison entre Sunderland AFC et SC Heerenveen au Stadium of Light le 27 juillet 2019 à Sunderland, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Si vous aviez regardé Sunderland récemment, la réponse à la question «Quels sont les domaines clés où ils doivent se renforcer?» Serait «Sunderland doit se renforcer dans tous les domaines». Les Black Cats luttent pour la forme depuis l’arrivée de Phil Parkinson en tant que manager. Que les fans le veuillent ou non, il semble que Parkinson supervisera le recrutement en janvier.

Sunderland est actuellement 13e de la Ligue 1 au cours d’une saison où il était prévu de concourir pour le titre. Cependant, ils sont invaincus lors de leurs quatre derniers matchs. L’équipe de Parkinson a toujours désespérément besoin de nouveaux employés dans la fenêtre de transfert de janvier. Voici un aperçu des principaux domaines dans lesquels Phil Parkinson devrait chercher à se renforcer, ainsi qu’un aperçu de ceux qui pourraient être en route.

Domaines clés où Sunderland doit se renforcer en janvier et qui pourrait quitter

Recettes

Milieu central

Les formations préférées de Sunderland ont été soit avec deux milieux de terrain profonds avec un autre soutenant l’attaquant solitaire, soit, avec des ailiers et encore avec deux milieux de terrain profonds. Les Black Cats ont récemment utilisé Grant Leadbitter ou George Dobson aux côtés de Max Power au milieu du parc. Cependant, aucun des deux n’a convaincu la créativité ou le côté marquant du jeu récemment.

Avec les attaquants de Sunderland en difficulté, des objectifs sont requis dans d’autres domaines. Un milieu de terrain qui peut également créer pourrait s’avérer être une acquisition importante en janvier.

Phil Parkinson est lié à l’ancien milieu de terrain de Reading, Liam Kelly. L’international de la République d’Irlande était un membre clé de l’équipe des Royals qui avait atteint les éliminatoires du Championnat en 2017. Kelly a déménagé à Feyenoord l’été dernier, à la suite de l’ancien patron de Reading, Jaap Stam. Cependant, cette décision a tourné au vinaigre après le départ de Stam en octobre.

Un autre milieu de terrain lié est James Garner de Manchester United. Le joueur surnommé le «prochain Michael Carrick» est très apprécié à Old Trafford. Un déménagement de prêt pourrait être bénéfique pour le jeune. Un accord peut dépendre de la décision de Phil Parkinson de rappeler Ethan Robson de son prêt à Grimsby Town. Robson n’a que six mois pour son contrat actuel mais a excellé dans le prêt.

Le star de Peterborough United, Marcus Maddison, est lié à son club natal depuis un certain temps. Même si Maddison est hors contrat cet été, un accord pourrait s’avérer difficile en janvier en raison d’une clause de libération de 2,5 millions de livres sterling.

Aile

Le manque de rythme de Sunderland sur l’aile a suscité des inquiétudes chez de nombreux fans. Plusieurs fois, les attaques ont cessé ou ont ralenti en raison d’un manque de rythme. Les Black Cats ont plusieurs joueurs habiles dans de vastes zones, mais ils peuvent manquer de vitesse pour causer des problèmes aux défenseurs. Duncan Watmore est revenu du côté tard et peut causer des problèmes de rythme. Cependant, l’attaquant a souffert de blessures graves au cours des dernières années et approche également de la fin de son contrat actuel.

L’ailier de Bristol City Hakeeb Adelakun a été lié à un déménagement au Stadium of Light via Football Insider. Le joueur de 23 ans a déménagé à Aston Gate en 2018 de Scunthorpe United, mais n’a pas réussi à produire l’impact qu’il aurait souhaité. Adelakun peut jouer n’importe où sur la ligne de front. Un déménagement pourrait lui donner la chance de faire ses preuves une fois de plus.

Sunderland doit renforcer ses options dès le départ

Ce n’est un secret pour personne que Sunderland a lutté pour les buts de ses attaquants cette saison. La grosse signature de janvier dernier, Will Grigg, n’a pas été un succès. Marc McNulty est prêté par Reading et bien qu’il ait impressionné à plusieurs reprises, il est derrière Charlie Wyke dans l’ordre hiérarchique. Wyke peut s’avérer une poignée pour les défenseurs, mais son taux de score n’est pas bon.

L’attaquant de Bristol City, Antoine Semenyo, a été lié à Phil Parkinson déclarant son intérêt, déclarant au Sunderland Echo: «C’est un joueur que nous avons regardé et qui a du rythme et de la puissance. C’est quelqu’un que nous surveillons. »Parkinson pourrait faire face à la concurrence de plusieurs autres clubs qui sont également intéressés par un accord de prêt.

Sunderland doit se renforcer, mais les joueurs peuvent également partir

Qui pourrait partir

Jon McLaughlin

L’international écossais Jon McLaughlin a été le premier choix au Stadium of Light pendant une grande partie de son temps à Wearside. Cependant, son contrat actuel expirera cet été. Transfert gratuit en 2018, Phil Parkinson pourrait être tenté d’encaisser le tireur si une offre acceptable était reçue. Lee Burge, signé à Coventry City cet été, s’est avéré être une doublure compétente et l’ancien gardien de Bolton Wanderers, Ben Alnwick, s’est entraîné avec le club.

Dylan McGeouch

Le milieu de terrain écossais a eu peu de temps de jeu cette saison. Un milieu de terrain qui, le jour même, peut dicter le match. Cependant, il ne semble pas adapté au style de jeu de League One. Il serait plus adapté à une ligue où il aurait plus de temps sur le ballon. Un retour en Ecosse semble sa destination la plus probable. Hibernian et Aberdeen ont été liés au joueur.

Aiden McGeady

L’ancienne star du Celtic, Aiden McGeady, a déjà été avertie qu’il pouvait partir en raison de sa conduite sur et en dehors du terrain. Son départ devrait apporter des fonds de transfert supplémentaires et une grande partie de la masse salariale. Star de l’équipe la saison dernière, l’ailier a regardé l’ombre de son ancien moi cette saison. Selon le Sunderland Echo, les clubs de championnat de Middlesbrough, Sheffield Wednesday et Hull City sont intéressés. Tout comme son ancien patron chez Preston et Sunderland Simon Grayson. Grayson est actuellement en charge à Blackpool.

Will Grigg

Un attaquant prolifique de League One ailleurs, cela n’a tout simplement pas fonctionné pour lui à Sunderland. Sur les performances récentes, il semble peu probable de changer. Grigg n’a marqué que trois buts cette saison, dont un seul dans la Ligue. Si les Black Cats pouvaient attirer un ou même deux nouveaux attaquants, cela pourrait rendre Grigg excédentaire. La question de savoir si le club peut récupérer l’argent qu’il a payé pour lui pourrait être un problème.

Un accord de prêt est possible; cependant, les salaires devraient être négociés. Blackpool a été liée à un mouvement de prêt, bien qu’elles obligeraient Sunderland à accepter une «contribution à bas salaire selon la Shields Gazzette».

Tom Flanagan

L’international d’Irlande du Nord Flanagan n’a pas réussi à convaincre ses supporters depuis son arrivée en 2018. Le défenseur polyvalent a eu du mal à conserver une place régulière sous Jack Ross ou Phil Parkinson. Son contrat actuel expirant cet été, une sortie en janvier pourrait convenir au joueur et au club si des frais étaient convenus.

Duncan Watmore

Watmore a subi plus que sa juste part de blessures au cours des dernières saisons. Deux graves blessures au genou, entre autres, auraient pu mettre fin à la carrière de l’attaquant. Cependant, il a impressionné depuis son retour sur le côté. Watmore est un autre qui n’a de contrat que jusqu’à la fin de la saison. Il est peu probable que Parkinson et les fans veuillent perdre le joueur, mais si une offre était reçue d’un club d’une division supérieure, il pourrait s’avérer difficile de garder le joueur.

