Sunderland pourrait apporter des changements ce week-end

Un égaliseur de dernier souffle à domicile contre Fleetwood Town, suivi d’une défaite à Coventry City, le patron de Sunderland, Phil Parkinson, envisagera des changements. Une course impressionnante depuis Noël a ramené les Black Cats en promotion automatique. Cependant, les deux derniers résultats peuvent donner à Parkinson l’impression qu’il a besoin de rafraîchir une équipe qui a presque choisi cette année.

L’affaire de Will Grigg

Will Grigg a connu une période frustrante et décevante sur Wearside. L’international prolifique d’Irlande du Nord a lutté pour la forme et les objectifs depuis son arrivée en janvier 2019. C’est ce manque de forme et d’objectifs qui a vu Grigg tomber dans l’ordre hiérarchique. Cependant, il peut être en train de forcer son chemin dans les plans de Phil Parkinson.

Phil Parkinson semble préférer un homme ciblé comme son attaquant principal. Charlie Wyke a été le premier choix pendant une grande partie du règne de Parkinson. Kyle Lafferty, signé en janvier, fait également pression pour un départ après avoir été utilisé comme remplaçant depuis son arrivée.

Will Grigg n’est pas un homme ciblé mais il est le buteur le plus naturel du club. Les Black Cats accumulent régulièrement des points; cependant, les buts ne viennent pas de l’attaquant principal régulièrement. Lorsque Grigg était le dernier attaquant numéro un, Sunderland a joué une formation différente qui conduirait souvent à l’isolement de Grigg.

Avec la nouvelle formation de Parkinson plus axée sur l’attaque avec Chris Maguire et Lynden Gooch soutenant l’attaquant à chaque occasion et plus de centres dans la surface venant des ailiers, Grigg pourrait en bénéficier.

Phil Parkinson a récemment déclaré qu’il était satisfait de l’attitude, de l’entraînement et des performances de Grigg dans les jeux d’entraînement. Grigg était également de retour dans l’équipe la semaine dernière; cependant, il était un remplaçant inutilisé. Même après son inclusion sur le banc pour le dernier match, il semble toujours que Grigg a une longue route devant lui avant qu’il ne soit de retour dans le onze de départ.

Charlie Wyke a son mot à dire

Avec beaucoup de spéculations concernant la sélection de l’équipe, l’attaquant Charlie Wyke a eu son mot à dire. L’attaquant a trouvé des buts difficiles à atteindre; cependant, son rythme de travail, son jeu d’équipe et ses performances générales ont impressionné.

“Je pense que j’ai bien joué. Je pense que j’ai fait partie intégrante de l’équipe et nous avons bien joué et obtenu des résultats, donc je ne pense pas que vous puissiez vous plaindre.

«En tant qu’attaquant, je veux ajouter plus de buts. Je sais que c’est parfois frustrant, mais l’essentiel cette année est de quitter la ligue et d’être promu. Tant que nous gagnons, peu importe qui marque? »

Declan John pousse pour un jeu

L’international gallois Declan John, signé en prêt de Swansea City, est un autre poussant pour une place de départ. Présent dans la compétition pour le latéral gauche / arrière gauche Denver Hume, John n’a pas eu la chance de ne pas encore figurer.

Phil Parkinson a choisi de nommer des remplaçants défensifs qui peuvent combler plusieurs postes en cas de blessure. Cependant, Hume étant le seul ailier gauche reconnu du club avant l’arrivée de John, le joueur de 21 ans a beaucoup joué au football cette saison. Pendant la majeure partie de la saison, la forme de Hume a toujours été bonne; cependant, il a baissé récemment.

Jeune attaquant impressionnant à l’entraînement

Antoine Semenyo, le jeune attaquant signé de Bristol City en prêt est un autre qui est dans la pensée de Parkinson. Le joueur de 20 ans a impressionné en entrant comme remplaçant et en formation, rendant Phil Parkinson ravi de sa signature de prêt:

«Ce que j’aime chez Ant, c’est qu’il a ramassé les choses avec lesquelles nous avons travaillé avec lui sur le terrain d’entraînement. Il a ramassé ce qu’il devait faire pour jouer dans ce système.

«Nous faisons nos devoirs sur le caractère des gens, l’intelligence du football, etc., mais vous ne savez jamais vraiment jusqu’à ce que vous travailliez avec eux au quotidien. Et Ant a été formidable de travailler avec, il fait les descentes que nous voulons qu’il fasse et pénètre dans les zones où il peut être dangereux. »

Parkinson sera tenté mais peu susceptible d’apporter des changements pour le plaisir

Depuis Noël, le patron de Sunderland a rarement changé sa sélection d’équipe. Seule la nouvelle signature Bailey Wright est entrée directement dans l’équipe. Son équipe sédentaire, bricolée seulement si les blessures l’ont dicté, a grimpé la table et est à la recherche d’une promotion.

Les deux derniers matchs se sont avérés difficiles pour Parkinson et son équipe. Un égaliseur de temps supplémentaire contre Fleetwood a été suivi d’une défaite d’un seul but à Coventry City. Samedi à 14 h, lorsque les équipes seront annoncées, les fans seront plus intéressés que d’habitude de voir ce que Parkinson a décidé.

Le manager peut faire un ou deux changements mais tout fan souhaitant plusieurs changements devrait être déçu. La forme des Black Cats cette année a été bonne, surtout à domicile. Par conséquent, un «bâton avec ce qui fonctionne» sera probablement le choix de Parkinson.

