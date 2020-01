WEST BROMWICH, ANGLETERRE – 27 NOVEMBRE: Grady Diangana de West Bromwich Albion se bat avec Bailey Wright de Bristol City lors du match de championnat Sky Bet entre West Bromwich Albion et Bristol City au Hawthorns le 27 novembre 2019 à West Bromwich, en Angleterre. (Photo de Richard Heathcote / .)

Sunderland est en pole position pour signer le défenseur de Bristol City Bailey Wright. Selon Football Insider, les Black Cats sont en pourparlers pour signer Wright en prêt en vue d’un accord permanent cet été. Le joueur de 27 ans est dans les six derniers mois de son contrat à City.

Sunderland se rapproche du défenseur de Bristol City Bailey Wright

Accord de prêt à plein salaire

Bristol Live comprend que Phil Parkinson et Sunderland sont prêts à payer l’intégralité du salaire de Wright pour la durée de l’accord de prêt. Avec les Black Cats prêts à prendre le joueur et son salaire, le patron de la ville, Lee Johnson, serait heureux que l’accord soit conclu.

Déménagement à Preston North End depuis l’Australie

Wright a déménagé à Preston en 2009 après avoir quitté son Australie natale. Il a d’abord joué pour leurs équipes de jeunes, mais est rapidement passé à l’équipe première. Il est apparu dans la Coupe de la Ligue en 2010 et a fait ses débuts en Ligue en mars 2011. Wright allait jouer plus de 200 matchs avec les Lilywhites, marquant 8 buts.

Passer à Bristol City

Au cours de la fenêtre de transfert de janvier 2017, Wright a signé pour Bristol City. Le défenseur allait devenir une partie importante de l’équipe Robins. Il a joué alors que le club atteignait les demi-finales de la Coupe de la Ligue avant de perdre contre Manchester City cinq contre trois au total. Il a joué plus de 80 matchs à Ashton Gate avant de tomber dans l’ordre hiérarchique.

Australie International

Wright est un international établi avec l’Australie. Il a suivi ses débuts de buteur pour les Socceroos en 2014 avec 23 autres sélections pour son pays. En 2018, après avoir été nommé dans l’équipe préliminaire australienne pour la Coupe du monde, il a raté de peu la dernière équipe de 23 hommes.

Lee Johnson n’a que des éloges pour Bailey Wright

Le manager de Bristol City, Lee Johnson, n’a eu que de bons mots à dire sur son capitaine:

«Parfois, Bailey Wright reçoit des critiques injustes de la base de soutien – mais permettez-moi de vous dire qu’il est l’un des meilleurs professionnels avec lesquels j’ai travaillé et le meilleur capitaine avec lequel j’ai travaillé et c’est certainement bon de le voir dans son esprit et dans son corps. extrêmement en forme. “

Bailey Wright offrirait plus d’options à Parkinson

Wright est un défenseur central mais polyvalent. Aise à jouer dans un dos quatre, dans le cadre d’un dos trois qui est la formation préférée de Phil Parkinson à l’heure actuelle ou en tant qu’arrière. Avec un joueur qui est à l’aise de jouer dans plusieurs positions à travers la défense, Parkinson aura des options s’il en a besoin dans la seconde moitié de la saison. Sunderland fait pression pour la promotion et les joueurs qui peuvent jouer dans une variété de positions pourraient s’avérer inestimables.

