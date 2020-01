Sunderland signe le défenseur Bailey Wright de la ville de Bristol

BUSAN, CORÉE DU SUD – 07 JUIN: Son Heungmin de Corée du Sud et Bailey Wright d’Australie rivalisent pour le ballon lors du match amical international entre la Corée du Sud et l’Australie au Busan Asiad Main Stadium le 7 juin 2019 à Busan, Corée du Sud. (Photo de Chung Sung-Jun / .)

Sunderland a terminé la signature du défenseur Bailey Wright de Bristol City. Le capitaine du club de City devient le deuxième contrat des Black Cats en janvier après l’attaquant Kyle Lafferty. L’international australien Wright a signé un accord de prêt avec l’option d’un accord permanent en été.

Les chats noirs signent Bailey Wright de la ville de Bristol

L’international australien Wright, qui compte 23 sélections pour son pays, s’est rendu à Wearside lundi. Après avoir passé un accord médical et accepté, le joueur de 27 ans a signé l’accord pour faire de lui un joueur de Sunderland. Le club a annoncé l’accord via son site Web ce matin.

Phil Parkinson sur sa nouvelle signature

Peu après la confirmation de la signature de Bailey Wright, Phil Parkinson a dit ceci:

«Nous sommes ravis d’accueillir Bailey au club. C’est un joueur expérimenté et il a été capitaine de Bristol City. Nous sommes impatients de travailler avec lui.

«Il ajoute de la compétition à l’arrière, ce dont je pensais que nous avions besoin, et c’est un excellent personnage. Il sera un ajout précieux au groupe. »

Preston et Bristol City Carrière

L’Australien Wright a commencé sa carrière en Angleterre à Preston North End. Entre son arrivée en tant que jeune en 2009 et son départ en 2017, Wright a fait plus de 200 apparitions à Deepdale, marquant huit buts.

Au cours de la fenêtre de transfert de janvier 2017, Wright a déménagé à Bristol City pour des frais non divulgués. À Ashton Gate, le défenseur hautement pensé est devenu capitaine du club et a joué plus de 80 matchs. Cependant, cette saison, Wright a pris du retard sur plusieurs autres pour une place en équipe première.

Ce qu’ils disent de Bailey Wright

Bailey Wright semble être un leader sur et hors du terrain qui donnera 100% à chaque match. Son talent, son expérience et ses compétences en leadership pourraient faire de lui une excellente recrue pour Sunderland. Voici ce que ses managers ont dit de lui:

Directeur de Bristol City Lee Johnson: Je pense que Bailey est avant tout un humain fantastique, un très bon joueur de football. Il a une grande expérience de championnat, il est dur, un international australien – un bouchon à l’ancienne. “

L’ancien patron de Preston, Graham Westley: «La contribution de Bailey à l’équipe n’est jamais inférieure à 100%. C’est un défenseur décisif et il veut jouer sur le pied avant. »

Le manager australien Graham Arnold: “C’est un leader et un guerrier et c’est un joueur que je suis très désireux de réintégrer dans l’équipe avant la prochaine campagne de qualification pour la Coupe du Monde.”

