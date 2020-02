Super Bowl 2020: le «Touchdown» qui a condamné la victoire des Chiefs sur les 49ers du Super Bowl | VIDEO Autres sports

Mis à jour le 02/02/2020 à 22:39

Au dernier trimestre, le score était de 24-20 en faveur de Les chefs de Kansas Citymais le San Francisco 49ers Il était toujours plein d’espoir, même si quelques minutes avant l’ovoïde avait été intercepté. Cependant, les «chefs» étaient chargés de dire à l’équipe californienne que ce soir, dans le Super bol de Miami, ils n’allaient pas célébrer.

Patrick Mohames Il a donné la balle ovale à Damien Williams et il a commencé à courir. Il a évité les joueurs de l’équipe adverse et n’a atteint que la zone des 49ers. Il a mis le 30-20 puis Harrison Butker a fait le «point supplémentaire»: 31-20.

Il n’y avait pas grand-chose à faire, pratiquement les chefs étaient des gagnants virtuels et quelques secondes plus tard, cela a été confirmé. De cette façon, ils ont soulevé leur deuxième titre NFL cinquante ans plus tard (1970).

C’est également la première couronne dans un Super Bowl pour l’entraîneur des chefs Andy Reid, qui n’aura plus à supporter le poids du stratège avec le plus de victoires dans l’histoire de la NFL sans championnat.

