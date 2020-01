Super Bowl LIV: le bureau de la NFL a annoncé qu’il recréerait au Mexique l’expérience de participer au Super Bowl 2020 entre Kansas City Chiefs et San Francisco 49ers Autres sports

Les fans mexicains vivront une expérience similaire pour assister à la Super Bowl LIV à travers la cuisine typique d’un stade de la NFL et d’un écran qui diffusera le match entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco qui se jouera le 2 février à Miami.

Le bureau de la NFL au Mexique a annoncé qu’une «Fan Zone» (festival des fans) se tiendra à Mexico, dans laquelle quelque 12 000 personnes attendent.

«Nous allons avoir un espace de restauration où nous offrirons la même nourriture, la même boisson que vous pouvez trouver dans un stade aux États-Unis. Nous allons essayer de reproduire l’expérience avec le Hard Rock Stadium de Miami, où le Super Bowl sera joué », a déclaré l’un des organisateurs, Mauricio Torres, lors d’une conférence de presse.

Selon le bureau de la NFL dans ce pays, le Mexique est le deuxième marché de la NFL le plus important au monde avec 25 millions de fans.

Le bureau régional cherche à reproduire une «soirée de visionnement» (transmission à distance) que les équipes de la NFL font régulièrement pour les fans qui ne peuvent pas assister au Super Bowl.

En plus de la possibilité de regarder le match et de profiter de la nourriture typique, les fans assistant à l’événement pourront participer à 15 activités qui mettent en évidence les pratiques pour lancer une balle dans lesquelles ils mesureront la vitesse de leur passe et pourront “ tacle ” (renverser) ) différents objectifs.

Le directeur de l’événement de la NFL au Mexique, Jesús Álvarez, a déclaré que les 49ers faisaient partie du top 6 des équipes les plus amateurs du pays, tandis que les Chiefs sont une franchise en pleine croissance.

“Les Chiefs ne sont pas l’une des équipes les plus populaires au Mexique, mais je pense qu’avec les bonnes saisons qu’ils ont eues et avec le match à Mexico cette saison, ils vont commencer à générer plus de fans”, a ajouté Alvarez.

Kansas City a disputé un match de saison régulière contre San Diego en novembre dernier au Azteca Stadium.

Álvarez a déclaré qu’il espérait que cette initiative se développerait et que l’année prochaine, il pourrait l’emmener dans une autre ville du Mexique comme Monterrey, où la NFL a une grande base de fans.

La Fan Zone accueillera le quintuple vainqueur du Super Bowl, Charles Haley, et les pom-pom girls des Washington Redskins, qui vivront avec des fans mexicains.

SOURCE: EFE

