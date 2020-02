Super Bowl: Shakira et Jennifer López: tout comme le Half Time Show 2020 avec J Balvin et Bad Bunny à Miami, États-Unis | Chansons, thèmes, photos et vidéos Autres sports

Un spectacle à mi-temps incontournable [Halftime Show] dans le Super Bowl 2020, Édition LIV (54) avec la présence des artistes Shakira et Jennifer López: c’était la performance des Latinas dans l’événement de football américain le plus regardé au monde. Le Colombien et le Portoricain étaient accompagnés de J Balvin et Bud Bunny. Personne ne peut réfuter leur participation, car c’était un spectacle de 10 points. Pour le voir encore et encore.

Super Bowl 2020: le meilleur du spectacle de la mi-temps

Séparés, ils l’ont rendu spectaculaire, mais ensemble, ils étaient de la dynamite. Le «Halftime Show» restera longtemps dans les mémoires de la NFL. Dans les moments difficiles, deux Latinas ont fait sauter le public présent au Hard Rock Stadium pour les faire bouger au rythme de «Waka Waka» et «Jenny from the Block». Voici les images.

Shakira et Jennifer López dans le Super Bowl 2020 au Hard Rock Stadium. (Vidéo: FOX Sports)

Super Bowl 2020: c’était la présentation de Shakira

L’artiste colombienne est celle qui a ouvert le ‘Halftime Show’ dans le Super Bowl 2020. Avec ses meilleures chansons, entièrement vêtues de rouge et endossées comme toujours, la femme de Gerard Piqué a volé les yeux du public et déplacé les hanches de tout le monde Les participants au Hard Rock Stadium.

Shakira a ouvert le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2020. (Vidéo: FOX Sports)

Super Bowl 2020: c’était la présentation de JLo

Jennifer Lopez n’était pas loin derrière et a donné un spectacle unique au Hard Rock Stadium. Le spectaculaire portoricain représentait bien le sentiment de sa nation avec ses meilleures chansons.

Revivez le spectacle de la mi-temps du Super Bowl avec Jennifer Lopez, Shakira, Bad Bunny et J Balvin.

L’ÉVÉNEMENT ANTÉRIEUR

Super Bowl 2020: le duel «à part»

Suivez ici le Super Bowl minute par minute ce soir pour l’Amérique latine dans un duel qui réunira deux des meilleurs quarts-arrière de la saison: Jimmy Garoppolo et Patrick Mahomes, que beaucoup considèrent comme le successeur de Tom Brady, le légendaire maréchal de Terrain des Patriots et six fois champion de la NFL.

Les chefs et les 49ers viendront réaliser le rêve de millions d’Américains cette saison de la NFL, mais ils ne seront pas les seuls protagonistes de la grande soirée: JLo et Shakira seront les artistes qui auront les yeux de dizaines de millions à travers le monde (suite de 200 pays où le Super Bowl 2020 est diffusé) en regardant l’émission qu’ils donneront à la mi-temps.

Super Bowl 2020: dernière minute Tom Brady

Le quart-arrière légendaire du Les patriotes pourraient quitter la Nouvelle-Angleterre A la recherche de nouveaux airs. Le joueur pourrait devenir joueur autonome depuis le 18 mars et les Raiders de Las Vegas ont été les premiers à s’intéresser à sa situation.

Les Patriots avaient déjà fait une offre de 30 millions de dollars par an, mais le quart-arrière déciderait de partir, de trouver de nouveaux défis et que l’équipe de ses amours investisse cet argent dans de jeunes promesses destinées à l’avenir.

Super Bowl 2020: qui sont les invités de luxe au Half-Time Show?

Pas seulement Shakira et Jennifer López diront-ils présents au spectacle de la mi-temps du grand événement de la NFL. Les artistes latins feront exploser la Stade de hard rock et sera secondé par J Balvin et Bad Bunny, qui sera également présent à l’événement télévisé dans plus de 200 pays.

Il Super Bowl 2020 Il se déroule au Hard Rock Stadium de Miami en Floride et est transmis par le signal FOX Sports et le signal ESPN pour l’Amérique du Sud. Il est prévu que Shakira et JLO Montez sur scène après la fin du deuxième trimestre. Vers 20 h

Selon une playlist qui a fuité, la Colombienne chanterait ces chansons: She Wolf, Powerful, Blackmail, La Tortura, Beautiful Liar et Hip’s Don’t Lie; tandis que JLO interpréterait les thèmes suivants: Get Right, Waiting For Tonight, Booty et On the Floor.

Jennifer Lopez sur le Super Bowl: “Nous voulons faire plaisir” (01/02/2020)

Puis le match face Chefs, dirigé par le quart-arrière Patrick Mohames; contre le 49ers, dirigé par Jimmy Garoppolo. Les Californiens recherchent leur sixième anneau de championnat et le Kansas pour le deuxième.

“Je vais sortir et essayer de m’amuser et de jouer comme j’ai joué tout au long de la saison”, a déclaré Mohames aux journalistes. Si le jeune Texan remporte le Super Bowl 2020, il deviendrait le deuxième plus jeune quart-arrière à y parvenir.

Voir des images de drones du stade Super Bowl 2020 02/02/2020

Comme dans les autres éditions, cette Super Bowl 2020 On pourrait le définir avec ce que font les «quarterbacks» Mahomes des chefs et Garoppolo des 49ers, dont la réalité est différente. La première avec 24 ans a été trois saisons; Le deuxième, six. Mais Garoppolo sait déjà ce que c’est que de gagner un trophée du «Super Bowl», mais pas en tant que figure.

Les Chefs ils arrivent à ce match après avoir battu les Titans du Tennessee en finale de la Conférence américaine par 35-24. Pendant ce temps, le 49ers ont été imposés en finale de la Conférence nationale aux Packers de Green Bay par 37-20.

Quelles chaînes diffusent la finale du Super Bowl 2020?

Les chefs de Kansas City sera mesuré avant Philadelphia 49ers dans le Super bol 2020 le 2 février au stade Stade de hard rock. Le match débutera à 18h30 (heure péruvienne) et se déroulera sur le signal ESPN et FOX Sports pour l’Amérique latine. Aux États-Unis, il sera diffusé sur FOX Sports, CBS Sports; tandis qu’au Mexique, la couverture sera assurée par Televisa et TV Azteca.

Qu’est-ce que le Super Bowl?

S’il y a un événement sportif qui suscite l’intérêt de tous aux États-Unis, plus encore que le football, c’est bien le Super bol. Ce dimanche 2 février fêtera sa 54ème édition. Dans la 100ème saison de la NFL, le «Super Bowl» sera en vedette Les chefs de Kansas City et San Francisco 49ers dans le Hard Rock Stadium Miami, Floride. La finale débutera à 18h30 (heure péruvienne).

Pour pouvoir contester le titre «Vince Lombardi», les deux équipes ont dû gagner leurs conférences respectives. Les Les chefs de Kansas City ils se sont consacrés dans la Conférence américaine après avoir battu les Titans du Tennessee par 35-24. Alors que le San Francisco 49ers ils ont gagné le Conférence nationale en battant les Packers de Green Bay par 37-20.

Super Bowl 2020: bookmakers

Chez les bookmakers, Kansas City Chiefs est un favori pour remporter le Super Bowl 2020. Les Chiefs paient 1,80 tandis que les San Francisco 49ers paient 2,10 pour chaque dollar misé lors du match à Miami, en Floride. Outre les États-Unis, le Mexique est le deuxième pays avec le plus de supporters de la NBA. La proximité entre les deux pays signifie qu’il y a de nombreux adeptes de ce pays.

J Balvin a confirmé sa présence au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2020 LIV (54). (02/02/2020)

NOUVELLES DE SUPER BOWL 2020: