Super-héros Dragowski, Lirola en croissance. TMW vote

© photo par Massimiliano Vitez / Image Sport

Dragowski 8: Il a le grand mérite de parer le premier penalty de la carrière de Criscito. Il s’agit du troisième des quatre derniers affrontements de la Fiorentina cette saison. Dans la seconde moitié, il est surmonté avec trois interventions sauver le résultat: le meilleur dans le domaine pour l’affichage.

Milenkovic 6.5: Prend une barre transversale sensationnelle à 9 ‘à Perin battu puis se démarque de ses coéquipiers pour la précision et l’ingéniosité avec le ballon entre ses pieds. La Juventus manquera pour un jaune sévère tiré par Orsato en première mi-temps. Risque un objectif sensationnel en seconde période.

Pezzella 5: Période sombre pour le capitaine violet qui semble commettre une grave erreur par match par contrat. La pénalité commise pour une faute sur Favilli est sensationnelle pour un défenseur de son expérience. Il fait également de nombreuses erreurs et perd sa confrontation physique avec Favilli.

Caceres 6: Exceptionnellement imprécis avec le ballon entre ses pieds, il ne semble pas avoir une grande sensation avec Venuti qui joue plus bas que Dalbert.

Lirola 7: Le joueur renaît par rapport à la première partie de la saison sous la direction de Montella. Iachini l’a revitalisé et l’a rendu plus “ignorant” comme il l’a demandé lors de la présentation. Ses manèges peuvent faire la différence.

Benassi 5.5: Moins bien que les dernières sorties où il avait montré des “muscles” après des mois de banc. Souvent inexact lors des reprises, même lorsqu’il est proche de Périn il semble moins inspiré que d’habitude.

Pulgar 6: Jeu sage, couvrir avec la bonne croix habituelle sur les coups de pied de set. Il n’est pas exalté dans la construction du jeu mais n’abandonne pas même en phase de clôture.

Castrovilli 6: Il démarre très fort, dansant sur le ballon comme d’habitude et montrant de plus en plus son côté “box to box”. Il est obligé de partir après 20 minutes de la seconde mi-temps à cause d’une maladie. (À partir de 65 ‘ Eysseric 6: Il fait polémique avant le match sur les réseaux sociaux, puis la blessure de Castrovilli l’oblige à entrer. Il montre quelques clichés intéressants même s’il est évident qu’il n’a pas touché le terrain depuis un certain temps).

5.5 est venu: Appelé à remplacer Dalbert, il se retrouve dans un rôle qui n’est potentiellement pas le sien. Pas démérite mais il tape un peu les pieds avec Caceres. En seconde période, on voit qu’il n’a plus le rythme et risque souvent de laisser le groupe libre à ses adversaires. (’82 ‘ Maxi Olivera 6.5: Entrez après des mois d’errance sud-américaine et enregistrez le résultat avec une grande intervention dans la région de Sanabria)

Eglise 6: Il essaie, claque, court et frappe au but. Il ne trouve pas la torsion gagnante mais il est évident qu’il se développe, même physiquement.

Cutrone 6: Hors action car terminal plus offensif que joueur de manœuvre, on voit peu en première mi-temps. On peut voir qu’il n’a toujours pas l’éclat des meilleurs jours et Iachini le rappelle sur le banc après le quart d’heure académique de récupération. (À partir de 59 ‘ Vlahovic 6: Il a les chiffres et c’est clair pour tout le monde depuis un certain temps maintenant. Quelques manèges auraient mérité plus de succès).