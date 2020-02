Super League: jours définis pour les matchs de Boca et River à la date 22

Le combat pour la Super League entre Boca et River est brûlant et chaque match sera la clé de la définition du championnat. Sans aller plus loin, ce vendredi a confirmé les jours des affrontements du Xeneize et du Millionnaire correspondant à la Date 22

L’équipe de Miguel Ángel Russo se rendra à Columbus le vendredi 28 février prochain, tandis que L’équipe de Marcelo Gallardo recevra Défense et Justice le samedi 29 février.

Les deux ont avancé leurs matchs car la semaine suivante, ils devront jouer leurs premiers matchs pour la phase de groupes de la Copa Libertadores. Boca doit se rendre au Venezuela pour faire face Caracas FC (3 mars) tout en River visitera la Ligue de Quito en Équateur (4 mars).

Entre les débuts des Libertadores et la définition de la Super League, les deux équipes joueront beaucoup dans les semaines à venir. Actuellement, le millionnaire mène le tournoi avec trois points d’avance sur Boca.