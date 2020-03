Superbe retour, Wierer dans l’histoire: remporte la Coupe du monde de biathlon, est le deuxième d’affilée! | Autres sports

Dorothea Wierer prend la relève de la Coupe du monde de biathlon. Avec un retour étonnant, l’athlète né à Brunico devient le premier sport d’hiver italien à remporter deux Coupes du monde générales consécutives. Dans une course gagnée par les Français Simon, devant la suisse Gasparin et à l’autre Lisa italienne Vittozzi, Wierer a terminé 11e derrière Eckhoff, faisant 15/20 au champ de tir, contre 14/20 du Norvégien, qui a tout jeté au quatrième champ de tir, où il a fait 2/5.

Saison à crier pour Dorothea Wierer qui, en plus de la Coupe du monde générale, avait déjà remporté 2 médailles d’or et une d’argent en individuel aux Championnats du monde à Anterselva. Et maintenant cette coupe en cristal, qui fait sourire l’Italie et les Italiens en ce moment difficile.