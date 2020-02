Superdeporte souligne que Coquelin et Kondogbia sont des joueurs importants pour le qualificatif de la Ligue des champions contre Atalanta: “Coquelin pointe vers la Ligue des champions et Kondogbia revient à sa meilleure version. Gabriel Paulista a une grave entorse de la cheville et sera entre trois et quatre semaines de redescendez “, ajoute le journal.