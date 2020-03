Superdeporte consacre sa couverture à la défaite du Valencia CF face à l’Atalanta: “Golé dans un stade fantôme, le plus triste au revoir du Valencia CF à la Ligue des champions. Deux pénalités rendaient le retour impossible. Tous les sports (et Fallas) ferment au moins deux semaines pour le Coronavirus. Le derby de samedi et tous les matchs de la Ligue seront également sans fans “, a indiqué le journal.