Supercopa de España: une distraction inutile pour Barcelone?

La 36e édition de la Supercopa de España a subi quelques changements importants par rapport au format traditionnel de la compétition. Au lieu d’être disputé entre les deux meilleures équipes espagnoles performantes de la saison précédente, le concours met désormais en vedette les quatre meilleures équipes espagnoles. De plus, le tournoi est disputé du 8 au 12 janvier, plutôt que pendant la pré-saison comme à l’accoutumée. Ces changements, entre autres, ont conduit à la remise en question de l’un de ces tournois. La Supercopa de España est-elle toujours d’actualité, ou n’est-ce pas plus qu’un obstacle pour les clubs qui feraient mieux de se concentrer sur leur saison de championnat?

Photo de Quality Sport Images / .

Alors que la Supercopa de España a sa place dans l’histoire du football espagnol, les nouveaux changements apportés au tournoi ont certainement fait sourciller. Dans le passé, lorsque ce tournoi était disputé avant le début de la saison, il offrait un aperçu passionnant de l’action à venir. Cette intrigue a depuis disparu en raison du déplacement du tournoi en janvier.

Encore plus frustrant à propos de ce changement de date est le fait que le tournoi se déroule désormais en milieu de saison. Avec des compétitions telles que la Liga, la Ligue des champions et la Copa del Rey, les équipes comme le Barça ont plus qu’assez dans leur assiette. Les joueurs sont déjà poussés à leurs limites physiques tout en essayant de suivre le calendrier chargé de la saison régulière, et ajouter une autre compétition au mélange ne fait que rendre leur travail plus pénible.

Photo de Xavier Bonilla / NurPhoto via .

Une autre particularité de ce tournoi est le fait qu’il se déroule en Arabie Saoudite. Les vols de Madrid à Riyad peuvent durer de 8 heures et plus, ce qui ne fera que fournir aux joueurs un décalage horaire et réduire davantage leur fatigue. Pour aggraver encore les choses, les équipes restantes de la Liga qui ne participent pas à ce tournoi obtiennent une semaine complète de récupération, n’ayant qu’à revenir à l’action le week-end prochain.

Il semble qu’il y ait eu peu de logique derrière la décision de changer le format d’un tournoi qu’il valait mieux laisser tel quel. Le calendrier des Blaugranes est déjà assez chaotique sans envoyer une autre distraction à leur façon.