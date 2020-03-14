Superliga Cup, San Lorenzo bat Patronato

ARGENTINE. COUPE SUPERLIGA, 1er JOUR
ZONE A
Vendredi 13.03.2020
23,20 GYMNASTIQUE (LP) -BANFIELD 0-0
Samedi 14.03.2020
01:10 PATRONATO-SAN LORENZO 1-3
19:30 SARSFIELD INDÉPENDANT-VÉLEZ
Dimanche 15.03.2020
00:00 GODOY CRUZ-BOCA JUNIORS
19:30 UNION-ARSENAL
Lundi 16.03.2020
02:00 VIEUX GARÇONS DU CENTRE DE CÓRDOBA-NEWELL
ZONE B
Samedi 14.03.2020
21:45 RIVER PLATE-ATL.TUCUMÁN
Dimanche 15.03.2020
19:30 ATELIERS SUR LES OURAGANS
Lundi 16.03.2020
00:00 ALDOSIVI-RACING
23h00 LANÚS-ARGENTINOS
Mardi 17.03.2020
01:10 ROSARIO CENTRAL-COLÓN
Reporté
ÉTUDIANTS EN DÉFENSE ET JUSTICE