“Supports rose savoyard. Désolé pour Scalzone parce que …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Au terme du défi entre Savoia et Novigrad, valable pour la 22e journée du championnat de Serie D groupe I, la Alfonso Mazzamauro Président des Oplontines analysé le déroulement de la course et la victoire de son équipe.

L’ANALYSE DU PATRON

“Dans la première moitié de l’étude, puis dans la seconde moitié, nous avons pris le terrain avec un look complètement différent et il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. – a commencé le numéro un des blancs – Un autre aspect positif est lié au fait qu’une fois de plus je n’ai pas vu un tir au but de nos adversaires, cela signifie que l’équipe fait bien son travail sur le terrain. Scalzone le prochain? Désolé, il a pris un avertissement qu’il ne méritait pas dans un match bien dirigé par l’arbitre, mais je pense que nous avons été pénalisés à ce stade parce qu’il n’y avait pas de carton jaune. “

TOUS LES TITULAIRES

Par conséquent, le ko de Novigrad a été racheté, puis une salve d’applaudissements du groupe et de l’entraîneur: «Par rapport au match aller, cela s’est certainement mieux passé du point de vue de l’arbitrage, jeudi j’ai demandé aux garçons de racheter ce match où, à mon avis, nous avons perdu deux points . – Mazzamauro souligne – Aujourd’hui, je profite de l’occasion pour féliciter notre coach qui a su mettre les talus là où c’était nécessaire. Ce Savoia a une équipe complète, pour moi qui entre et qui sort a la même valeur, tous sont propriétaires mais il est clair que dans ma tête il y a quelque chose que je préfère ne pas dire, aussi parce que si les résultats sont les actuels alors il est probable que je erreur “.