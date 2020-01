“Suppression d’un fardeau, croissance de l’équipe”

QUATRIÈME (NA). 2019 du Quatrième football avait pris fin avec la défaite extérieure sur le terrain des dirigeants Capri. Lors de la première nomination de 2020, les Phlégréens ont rapidement levé la tête pour surmonter l’insidieux Red Star 2006.

LE SAUVETAGE

Le technicien du Quartesi, Perna, a donc analysé les performances de son équipe: “Sur le papier, cela semblait un jeu simple, mais plusieurs facteurs le rendaient très délicat. Après la défaite contre Capri, l’équipe portait un énorme fardeau psychologique, mais contre le Red Star, il n’a fallu que quelques minutes pour secouer tout cela. – a commencé l’entraîneur – Les garçons ont lancé un message important à travers le bon match, faisant preuve de compacité et de confiance surtout en première mi-temps “.

FLEGREI EN CROISSANCE

Équipe grandissante à la reprise du championnat: «En première mi-temps contre le Red Star, j’ai vu des passages rapides et précis, nous avons contrôlé le match et en fait les buts de Falivene et Rizzo sont arrivés qui ont dirigé le match. – admet Perna – En seconde période, grâce à un peu de fatigue et aux différents changements effectués, le jeu a été moins pétillant mais malgré cela nous sommes arrivés plusieurs fois sous le but de l’adversaire réalisant également le troisième but. Physiquement, l’équipe s’agrandit, mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue. – conclut l’entraîneur – Dans chaque match, cependant, je veux toujours voir des gens motivés, vous devez vous battre sur chaque balle et ne jamais vous retenir. Tout cela s’est produit lors du dernier match et nous devons continuer sur cette voie. “