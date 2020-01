sur 7 joueurs. Gesualdo lourd et fin

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion de groupe C:

COURSES DU 18/01/2020

ENTRAÎNEURS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

MATARANGOLO ANTONIO (BISACCESE)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

DE IESO MATTIA (FORCE ET COURAGE BN) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif après avoir été expulsé pour un deuxième carton jaune, à la fin du match, il a adressé au DDG des peines abusives avec des expressions vulgaires et offensantes.

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

CARTAGINE DOMENICO (BISACCESE)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

POLCARO FILIPPO (CLUB DE FOOTBALL AVELLINO)

OREFICE DOMENICO (SAVIANO 1960)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

VOSA JACOPO (PONT 98)

DELLO RUSSO GIUSEPPE (SOLOFRA CALCIO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

GAGLIARDO MARIO (CLUB DE FOOTBALL AVELLINO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CORAZZELLI DAVIDE (BISACCESE)

IANNECE CARLO (BISACCESE)

ARDOLINO BERNARDO (CIMITILE)

JALLOW MUHAMMED (FORCE ET COURAGE BN)

GALEONE FRANCESCO (SAN VITALIANO)

DI BENEDETTO ANTONIO (SOLOFRA CALCIO)

RAGONE ROCCO (SOLOFRA CALCIO)

COURSES DU 19 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 580,00 GESUALDO Tel que rapporté par l’AA2, ses supporters pendant toute la durée de la course l’ont insulté et menacé et ont tenté à plusieurs reprises de le frapper à la broche. Lesdits supporters ont réitéré les insultes et les délits alors que l’AA2 quittait le tdg à la fin de la course et certains d’entre eux ont tenté de franchir la clôture placée entre le tdg et les vestiaires et à défaut d’une telle action pour l’intervention rapide de la police . La peine est aggravée conformément à l’art. 14 CGS pour les expressions sexuellement offensantes adressées à AA2.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

D ADAMO MASSIMO (GESUALDO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

MEMMOLO ANDREA (GESUALDO)

CAPOSSELA SABINO (LMM MONTEMILETTO)

BARZAGHI SIMONE (MANOCALZATI)