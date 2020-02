Sur la finale, Son a donné la victoire à Tottenham contre Aston Villa »Pressfootball

Dimanche 16 février 2020

Lors d’une rencontre passionnante, les dirigeants de José Mourinho ont réussi à inverser le résultat et ont gagné 3-2 sur Aston Vila. Avec ce triomphe, les «éperons» ont obtenu trois points précieux qui lui ont permis de grimper jusqu’à la cinquième position pour atteindre les positions de la Ligue Europa.

Tottenham a connu un match infâme contre Aston Vila et a réussi à voler la victoire 3-2 sur la finale avec une belle performance de Heung-Min Son, au 26e tour de la Premier League. Bien que les dirigeants de José Mourinho n’aient pas connu leur meilleur match et n’aient toujours pas Harry Kane, ils ont su secouer un gardien de but pour vaincre et prendre les trois points.

Au début, tout a mal tourné pour les «Spurs» puisque le défenseur belge Toby Alderweireld (9 ′) a marqué un but qui les a désavantagés tôt alors que les Londoniens n’étaient pas encore logés au sol. Cependant, Toby Alderweireldse (27 ′) lui-même a réussi à se réindiquer et à assimiler les actions. Déjà à la clôture de la première étape, le chiffre du match Heung-Min Son (47 ′) a marqué un rebond après l’échec d’une pénalité.

Déjà en complément, les «méchants» ont égalisé le match avec Bjorn Engels (53 ′) qui a de nouveau profité des lacunes défensives laissées par les Portugais. Lorsque le match se terminait et que les deux équipes distribuaient des unités, le Sud-Coréen Heung-Min Son (94 ′) a de nouveau marqué la fin, déchaînant la folie du «spécial» et les fans de Londres qui ont volé trois unités à Villa Park.

De cette façon, Tottenham a grimpé à la cinquième place avec 40 unités, atteignant des positions pour la Ligue Europa. Le prochain match des Londoniens aura lieu ce mercredi (19/2) et ils devraient recevoir le dangereux Leipzig d’Allemagne pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’équipe de Dean Smith est toujours très compliquée sur la table. Les «méchants» sont en dix-septième position avec 25 points à l’un des lieux de relégation. La prochaine rencontre à Aston Villa sera mesurée ce samedi (2/22) en tant que visiteur contre Southampton.

