sur la table de l’échange entre De Sciglio et Kurzawa

Mattia De Sciglio un PSG et Layvin Kurzawa un Juventus: une négociation à deux pas de la clôture. C’est donc un échange égal entre les arrières latéraux qui ont eu du mal à trouver même un minimum d’espace, cette saison, dans leurs équipes respectives.

Les détails

Selon ce qui est rapporté par Sky Sport et d’après ce qui a déjà été mentionné précédemment, l’opération est à un stade si avancé qu’elle peut être définie à tout moment. C’est un échange titre définitif et fille au pair deux joueurs qui ont foulé le terrain trop peu de fois au cours de cette saison (11 apparitions pour les Français et 9 pour les noirs et blancs).