“Sur le terrain avec le visage ouvert”

Parmi les succès du marché d’hiver de Rione Terra il y a le milieu de terrain Cyrus Improta, qui affrontera les leaders au prochain tour plaine.

Ce sont ses mots, diffusés sur les chaînes officielles du club Phlégréen: «Nous faisons face à une équipe constituée pour remporter le championnat, mais comme nous l’avons déjà montré, nous pouvons y jouer avec tout le monde. On va jouer comme on a l’habitude de le faire, jouer avec le visage ouvert, sans pression, et on va essayer par tous les moyens de ramener un résultat positif à la maison, il faut le croire. – explique le milieu de terrain de Gialloblu – Tout comme avec Procida, même avec l’Octavian sur beaucoup de jeu malheureusement nous n’avons pas pu concrétiser, nous devons améliorer cet aspect et accorder plus d’attention dans la phase défensive.

Et il ajoute: «Nous n’avons pas à regarder le classement, nous jouons match après match, nous sommes convaincus que nous pouvons avoir notre mot à dire et viser le plus haut possible. – en terminant son arrivée à Rione Terra – j’ai trouvé une entreprise sérieuse, organisée et ambitieuse qui essaie peu à peu d’émerger dans le football amateur régional et je suis convaincue qu’elle réussira. La relation avec M. Montefusco, le staff technique et l’équipe est excellente, je suis très content du choix fait en décembre et j’espère rendre hommage à ceux qui ont cru en moi sur le terrain “.