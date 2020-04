“Sur le terrain uniquement avec le virus vaincu. Remboursements? Turris sans défaut mais beaucoup de collègues …”

TORRE DEL GRECO (NA). Bombardier et capitaine du Turris, l’avant-centre Fabio Longo jusqu’à juste avant l’arrêt lié àUrgence coronavirus il était parmi les protagonistes absolus de la saison 2019/20 des corallini (leaders Turris dans le groupe G de Serie D ed). Une année où, après avoir remporté les séries éliminatoires l’an dernier, les hommes de M. Fabiano visaient de manière décisive le saut direct de catégorie.

MOT AU BOMBER

L’attaquant de Caserte à nos micros a raconté la période jusqu’ici passée en «isolement» et les impressions entre le présent et l’avenir: «Certes, nous vivons un moment très difficile, nous ne savons pas encore exactement quand nous partirons, l’espoir est qu’il ne devra pas encore passer trop longtemps pour trouver une lueur de normalité. – a commencé Longo – Aujourd’hui, je passe mes journées avec ma famille, mes enfants, heureusement alors j’ai un espace qui me permet de garder un minimum en forme “.

maxcerveraphotography, Longo Turris

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Lorsque les activités reprendront, la sécurité des athlètes devra être garantie, pour éviter de nouvelles flambées et arrêts: «Après cette période, en plus des protections financières, je pense qu’il est nécessaire de donner des garanties du point de vue de la santé. Les institutions devront assumer une grande responsabilité et jusqu’à ce que le virus soit vaincu, j’imagine qu’il sera difficile de revenir à la normale, des vies humaines sont en jeu et sans vaccin, les risques restent élevés. Le football est tout pour un footballeur, mais aujourd’hui il prend la deuxième place ».

REMBOURSEMENT DU CHAOS, MAIS TURRIS PUNCTUEL

Sur la question des salaires, ou plutôt des remboursements en ce qui concerne les amateurs: «Qui en tant que deuxième emploi et qui en tant que première activité, le football amateur regorge d’enfants qui entretiennent des familles avec les remboursements qu’ils reçoivent des clubs. – souligne le kamikaze – En ce moment je comprends les collègues qui se plaignent, de nombreuses équipes avant même la pandémie ne payaient pas régulièrement et profitaient de moments particuliers pour se libérer. Beaucoup maintiennent les joueurs sur la corde avec des mensonges, heureusement je suis dans un club sérieux qui ne nous a jamais fait rater rien, même aujourd’hui ils sont proches et en contact constant avec l’équipe. ”

Ph Turris, renouvellement Longo

SOLIDARITÉ CORAIL

De nombreux sportifs, des professionnels aux amateurs, ont travaillé pour venir en aide aux plus démunis: “Moi, j’ai rejoint l’initiative des œufs de Pâques mise en place par les fans de Turris, j’ai fait un message vidéo pour inviter les gens à soutenir cette initiative en faveur de l’hôpital de Maresca. À notre façon, nous pouvons tous contribuer à cette bataille collective. “

UN AVENIR INCERTAIN

Dernier commentaire sur l’avenir du football: “Aujourd’hui comme aujourd’hui, il est difficile de faire des pronostics, au-delà de la peur, l’envie de commencer est grande, mais il y a toujours la peur de retomber dessus. Repartir? Ce n’est que lorsque le virus est complètement détruit qu’il ne sera pas sûr de jouer maintenant. Turris a commencé cette année avec l’objectif d’atteindre la Serie C, aujourd’hui nous sommes premiers et je reste confiant, je pense qu’à la fin nous pourrons atteindre la ligne d’arrivée. “