Sur quoi pouvez-vous parier pendant l’épidémie de coronavirus?

Date de publication: Vendredi 20 mars 2020, 4h52

Politique / affaires courantes



En période de crise, l’accent sera mis plus que jamais sur les dirigeants politiques et les marchés des paris vont de pair avec cet objectif. Au Royaume-Uni, Boris Johnson est confronté à un test de son leadership, tandis qu’aux États-Unis, le président Donald Trump doit faire face à l’épidémie de coronavirus dans le contexte d’une campagne électorale imminente.

La plupart des paris sportifs proposent des marchés sur les événements politiques, Ladbrokes étant particulièrement important. D’autres, comme Smarkets – un rival du géant de la bourse Betfair – offrent également des marchés sur des questions d’actualité. Par exemple, ils avaient récemment un marché pour savoir si l’Euro 2020 se déroulerait comme prévu.

Esports

La popularité des eSports est souvent sous-estimée, en dehors de sa jeune population, mais il faut se rappeler que 20000 personnes ont rempli le stade Arthur Ashe – domicile de l’US Open de tennis – pour regarder l’événement de la Coupe du monde Fortnite l’été dernier, avec le gagnant adolescent prenant la maison un frais 3 millions de dollars américains.

Alors que les joueurs se réunissent souvent dans une arène, comme ce fut le cas à New York, de nombreux tournois sont simplement joués en ligne et ne seront pas affectés par le coronavirus. Les jeux populaires pour lesquels des cotes sont régulièrement proposées incluent Counter Strike: Global Offensive, League of Legends et Dota2. Il existe des équipes professionnelles à travers le monde, avec les géants du football français Paris Saint-Germain impliqués dans une seule équipe.

Machines à sous

La plupart des bookmakers en ligne proposent désormais des jeux de machines à sous, en plus de leur bookmaker classique.

Casino



De même, il existe de nombreux jeux de casino, y compris la roulette, le blackjack et le poker, sur les offres avec la plupart des bookmakers de nos jours.

Sports virtuels

De nombreuses entreprises offrent désormais des possibilités de parier sur les sports virtuels – des matchs de football simulés aux courses de chevaux et même aux circuits de vitesse.

Bingo

Il y a eu une explosion du bingo en ligne ces dernières années, un domaine où l’industrie du jeu a réussi à attirer une plus grande base d’utilisateurs féminins. Un certain nombre de jeux différents, avec une variété de prix des billets et des fonds de prix, sont proposés.

Loteries



Comme tout parieur de magasin le sait, vous pouvez parier sur un certain nombre de loteries. Les marchés en ligne existent également avec de nombreuses entreprises.