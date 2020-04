“Sur un terrain de football, les joueurs pouvaient s’entraîner sans risque”

Les opinions, critiques et hypothèses sur le retour des joueurs se recoupent. Interviewé par Sky Sport, a déclaré son Walter Zenga, entraîneur du Cagliari, disponible pour la reprise de l’entraînement et Serie A.

“Ce ne sera pas simple, mais le désir ne manque pas”

«Je voudrais recommencer à jouer parce que nous retournerions vivre: à mon avis, il n’y aurait aucun problème à prendre la responsabilité de jouer l’été. La préparation serait différente, car nous parlons de joueurs qui sont debout depuis 2-3 mois, mais pour moi, les solutions sont là: dans un domaine de 110 × 65, les joueurs pourraient s’entraîner sans risque. Je suis en contact avec mes joueurs, mais je ne les stresse pas: je pense qu’il vaut mieux gérer leur vie de famille à un moment comme celui-ci. Je ne peux pas entrer dans le fond juridique de la question des contrats et des prêts qui expirent le 30 juin, mais en tant que sportif, je peux dire que nous sommes disponibles pour terminer le championnat d’ici le 2 août.

Il y aura des matchs dans quelques jours et les joueurs viendront d’une période d’inactivité et sont donc sujets à des blessures: ce ne sera pas simple, mais l’envie ne manque pas. Je suis sûr que tous les groupes de travail et tous les sujets ont pris en considération toutes les variables telles que le fait qu’un champ est large et que les contacts peuvent être limités initialement dans la formation. Les douches peuvent peut-être être faites à la maison, alors il y a beaucoup de trucs: bref, s’il y a la possibilité qu’un professionnel puisse aller courir dans le parc, il vaut mieux qu’il le fasse dans un centre de formation “.