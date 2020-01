Surfaces vidéo de la séance de tirs de barrage avant le Real Madrid

Nous savons maintenant comment Thibaut Courtois a sauvé une pénalité et incité Saul à frapper le poteau.

À la fin de la vidéo ci-dessous – qui montre tout ce qui s’est passé avant la fusillade parmi le groupe du Real Madrid – Mariano Diaz dit habilement à Courtois d’agiter ses bras comme une pieuvre pour qu’il réussisse sa tâche.

Le conseil de Mariano s’est avéré être un génie absolu alors que le Real Madrid a remporté la fusillade.

Autres choses à noter dans la vidéo:

Vinicius Jr, assez timidement, lève la main et espère que quelqu’un ne le remarquera pas. Il est complètement ignoré et recommence à prétendre qu’il ne fait pas partie de la discussion. Soyons clairs – s’il avait vraiment voulu en prendre un, il serait intervenu avec confiance et aurait demandé à avoir son nom parmi les cinq tireurs.

Les bénévoles de Toni Kroos, Rodrygo Goes.

Mariano indique clairement qu’il ne veut pas tirer en premier. Il était probablement le cinquième preneur.

Dani Carvajal intervient et dit qu’il va subir la première pénalité.