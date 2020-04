“Surpris par la décision de formation, nous aimerions des réponses”

Tous unis à la maison Lazio contre la décision du gouvernement de ne pas autoriser les équipes de football à s’entraîner dans leurs centres sportifs respectifs: les dernières déclarations proviennent de Francesco Acerbi. Le défenseur biancoceleste a été interviewé par Lazio Style Radio.

“J’ai du mal à comprendre la décision”

«Au sujet de la reprise du championnat je ne veux pas entrer dans le fond, on attend les décisions qui seront prises. Il est juste que tout soit évalué et que toutes les précautions nécessaires soient prises. La chose difficile à accepter est qu’à partir du 4 mai, nous pourrons recommencer à faire des entraînements individuels, mais nous ne pourrons pas le faire dans nos centres sportifs. Nous serons obligés d’aller courir dans les parcs, avec beaucoup d’autres personnes, avec des niveaux de sécurité inférieurs à ceux à l’intérieur des centres sportifs, où les distances seraient respectées beaucoup plus facilement. Nous sommes étonnés, nous aimerions des réponses. A Formello, il y a 6 courts, de nombreux vestiaires. Et il en va de même pour les centres sportifs des autres équipes. On pouvait s’entraîner un à la fois, dans une solitude absolue, sans même se voir. Je trouve très difficile de comprendre la raison de cette décision, comme le demandent nombre de mes collègues des autres équipes que j’entends ces jours-ci. “

«Personne ici ne veut recommencer à jouer à tout prix. Nous le ferons si les conditions sont remplies et nous nous en tiendrons aux décisions du gouvernement. Mais nous aimerions au moins retourner au travail correctement. Nous sommes des professionnels qui sont debout depuis deux mois, nous voulons juste commencer à m’entraîner individuellement dans de meilleures conditions que nous n’allions courir dans un parc. Ensuite, pour le championnat, nous verrons. Il est clair que ceux qui pleurent la disparition de leurs proches à l’heure actuelle ne se soucient pas du football et du championnat, mais nous ne devons pas oublier que le football est une industrie très importante dans ce pays “.