Surprise à River: il a été confirmé que Nahuel Gallardo serait prêté à la Défense et à la Justice

L’un des joueurs qui n’a jamais pu s’installer dans la rivière Marcelo Gallardo était son fils Nahuel. L’entraîneur l’a mis à plusieurs reprises sur le côté gauche, mais le jeune n’a jamais pu démontrer son potentiel.

Par conséquent, du club de Núñez, en accord avec le joueur, ils ont décidé que le fils de l’entraîneur prêté à la Défense et à la Justice pour un an, où vous aurez plusieurs compétitions pour ajouter des minutes, comme le Coupe des Libertadores 2020.

“Il n’est pas encore fermé, mais d’après ce qu’ils m’ont dit, il est assez avancé. C’est l’un des jeunes qui n’a pas eu beaucoup de continuité. Si c’est un défi pour lui, bienvenue. C’est une équipe qui est assez bien organisée, a un modèle de jeu au-delà des entraîneurs. La défense garde une idée et nous avons eu des expériences positives de joueurs partis“Marcelo Gallardo a déclaré lors d’une conférence de presse.

Dans le même esprit, le technicien a ajouté: “Le père de Nahuel estime que c’est une bonne décision qu’il prend. Maintenant, il est pleinement développé pour faire son chemin et rester un footballeur ici jusqu’à ce qu’il en ait envie. Il est formé pour bien faire dans la vie. “

Pour sa part, Nahuel s’est également entretenu avec les médias et a expliqué qu’il quittait River pour atteindre une plus grande continuité: “Je profite de l’occasion pour avoir plus de continuité et gagner en confiance.”

Nahuel Gallardo quitte River pour jouer dans Defence and Justice: “Je profite de l’occasion pour avoir plus de continuité et gagner en confiance” pic.twitter.com/fAyUrG0mgA

– TNT Sports LA (@TNTSportsLA)

31 janvier 2020