Surprise en Espagne: Mono Burgos pourrait cesser d’être l’assistant de Simeone pour être DT

Diego Simeone assumée en tant que directeur technique de Athlète de Madrid en décembre 2011. Il est alors arrivé accompagné de Germán Burgos, qui l’accompagne à ce jour. Cependant, le duo pourrait se casser.

Comme le rapporte El Larguero de Cadena SER, le Burgos “Singe” il prévoit de cesser d’être l’assistant de terrain de Simeone à la fin de cette saison pour être directeur technique.

Le contrat de Burgos avec le “Colchonero” se termine en juin 2020. Il faut rappeler qu’il était le seul membre du staff technique “Cholo” à ne pas prolonger son engagement en février 2019. Simeone, d’autre part, elle a un contrat jusqu’en juin 2020, de sorte que sa continuité ne serait pas compromise.

Burgos et Simeone ils ont remporté sept titres depuis qu’ils sont dans le Athlétique: ongle Ligue d’Espagne (2014), deux Ligue Europa (2012 et 2018), deux Super Coupe d’Europe (2012 et 2018), un Copa del Rey (2013) et un Super Coupe d’Espagne (2014).