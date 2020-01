Surprise mondiale: Xavi pourrait devenir l’entraîneur de Barcelone

L’élimination de Barcelone contre l’Atlético Madrid en Super Coupe d’Espagne pourrait signifier la fin d’Ernesto Valverde comme entraîneur du club culé.

Bien que le technicien ait reçu Lionel Messi et le support de l’entreprise, les dirigeants se sont lassés des derniers échecs et ont pris la décision de accélérer l’embauche de Xavi Hernández, qui dirige actuellement Al-Sadd du Qatar.

Selon le journal Mundo Deportivo, ce samedi il y aura une réunion entre l’ancien joueur et le conseil d’administration de Barcelone, qui lui a proposé deux ans et demi de contrat.

Face à cette situation, Muhammad Ghulam Al Balushi, directeur sportif d’Al Sadd, a reconnu que Xavi négocie avec son ancienne équipe et pourrait partir à tout moment: “Nous lui souhaitons du succès où qu’il aille”, a indiqué le Qatar.

Il convient de noter que Al-Sadd a battu 4-1 Al-Rayyan et est entré dans la finale de la Coupe du Qatar. Une fois le jeu terminé, Xavi s’est entretenu avec les médias et a interrompu cette rumeur: “Le Le Barça est un rêve, Je l’ai dit plusieurs fois, c’est le club de mon cœur. Maintenant, je me concentre sur Al Sadd, avec lequel nous avons une finale très importante à venir. Je suis très content ici et j’ai beaucoup de respect pour ce club, je ne peux rien dire d’autre “

“Je respecte Ernesto Valverde, qui est l’entraîneur du Barça, le respect du Barça et le respect de mon club”, a déclaré l’Espagnol. Cependant, il y a une réunion clé avec Eric Abidal et Òscar Grau, des cadres de Barcelone. Que se passera-t-il?