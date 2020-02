Surprises dans la liste de bonne foi de Boca pour la Copa Libertadores: Agustín Almendra fait partie des 30 convoqués et Nahuel Molina Lucero ne figure pas

La bouche visitera Colon ce soir à partir de 21h10 sur l’écran de TNT Sports et avec l’arbitrage de Diego Abal le 22 du Super ligue qui l’a comme seule escorte de Rivière Trois unités plus loin. Cependant, comme il reste du temps avant ce samedi pour constituer la liste de bonne foi pour la phase de groupe Copa Libertadores, Xeneize a annoncé ses 30 joueurs disponibles pour cette compétition qui n’a plus gagné depuis 2007.

La surprise passe par l’inclusion de Agustin Almond. Le jeune de 20 ans allait être vendu à Inter Miami des États-Unis, mais il apparaît dans la liste des libérateurs. Par conséquent, les négociations sont retardées et on ne sait pas ce qui arrivera au milieu de terrain central. En revanche, celui qui ne fait pas partie de la convocation est Nahuel Molina Lucero. Le garçon prêté à Rosario Central n’a pas résolu son contrat avec La bouche et n’est pas considéré pour la phase de groupes. De plus, il y a cinq gars de la réserve sur cette liste. Gastón Gerzel, Aaron Molinas, Gastón Ávila, Enzo Roldan et Manuel Roffo apparaissent sur la liste de paie de 30 joueurs.

La bouche fera ses débuts avant Caracas le mardi de 21h30 à Venezuela pour lui Groupe H. Les autres rivaux du groupe menés par Miguel Angel Russo ils sont Indépendant de Medellin, qui a dépassé lors du dernier rejet de Atlético Tucumánet La liberté, qui a pour directeur technique Ramon Diaz.