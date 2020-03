Suso: «J’espère rester à Séville. Milan? Tout change chaque année, difficile de construire quelque chose de solide … »| marché

“Comment dois-je procéder pour m’isoler du coronavirus? Je suis avec ma famille et nous ne quittons pas la maison.” Parole de Suso, le meneur de jeu de Séville arrivé en prêt pendant 18 mois à partir de Milan il raconte dans une longue interview avec As: “J’ai un petit jardin et je reste avec l’enfant plusieurs fois. Et nous devons évidemment nous entraîner, même si courir sur le tapis roulant est un peu monotone. Mais quand ces choses arrivent, le football passe en second lentement. Personne n’imaginait que cela pourrait avoir cet impact. Mais en Espagne il y a une très bonne Santé. A Milan, ils n’ont même pas de place pour les malades, c’est fondamental. Musacchiopar exemple, elle est partie pour l’Espagne une semaine plus tôt et maintenant Mateo n’est qu’en Italie “.

BON MOMENT AVEC SÉVILLE – “Ça nous fait mal à tous. Ce n’est pas bien que les joueurs s’arrêtent et avant que la Liga ne reprenne, il faudra quelque chose de similaire à la pré-saison. Il est impossible de sortir et de passer à toute vitesse”.

EUROPÉENS – “Luis Enrique comptait presque toujours sur moi et je sentais que j’avais de nombreuses occasions de participer. Mais rien ne vient avant la santé des gens”.

MILAN – “Là, ils avaient trois présidents, divers entraîneurs, des dizaines de joueurs … C’est difficile de commencer quelque chose de solide. Chaque année, quand vous commencez, c’est différent”.

SEVILLE – “J’espère jouer en Ligue des Champions, ce serait important. Et pour gagner quelque chose, bien sûr. Je pourrais aussi rester ici, espérons que cela se produise. Quant aux grands noms, avec le travail, la passion et l’intensité les distances sont raccourcies. Monchi a très bien fait le cette année à Séville. “