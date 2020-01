Suso voyage déjà à Séville

Sauf pour une tournure radicale des événements, Suso Fernández sera le nouveau footballeur de Séville. L’international espagnol arrivera à Nervión en prêt jusqu’en juin 2021 avec une option d’achat d’environ 25 millions d’euros et sa signature deviendra officielle en quelques heures.

29/01/2020

En fait, en Italie, ils soulignent déjà que le joueur a dit au revoir à ses coéquipiers de Milan mardi et se rendrait déjà dans la capitale andalouse pour passer l’examen médical pertinent et signer votre nouveau contrat avec l’équipe Julen Lopetegui. Sera le deuxième signature du groupe hispanique dans ce marché d’hiver après l’arrivée de En-Nesyri.

#Milan, #Suso è arrivato a Linate: priez le partenza per Siviglia [@86_longo] pic.twitter.com/Ih8R9IKACO

– calciomercato.com (@cmdotcom) 29 janvier 2020

L’un des termes qui a le plus retardé l’accord a été le caractère obligatoire ou non de l’option d’achat. «Stade sportif» souligne que l’option il deviendra obligatoire si une série d’objectifs sont atteints, qui serait davantage lié au collectif qu’à l’individu. Surtout, si Séville parvient à se qualifier pour la Ligue des champions. De plus, les médias andalous soulignent que, si l’achat est confirmé en 2021, Séville accepte un calendrier de paiement.

Mis à part l’arrivée de Suso, Séville travaille à fermer la sortie en tant que prêt de Bryan Gil afin que vous puissiez acquérir de l’expérience et celle de Arana vers l’Atlético Mineiro.