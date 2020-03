“Suspension de toutes les activités sportives à tous les niveaux jusqu’au 3 avril”

Comme prévu, le sport italien s’arrête en raison de l’urgence du coronavirus. Ci-dessous le communiqué de presse officiel publié par CONI.

Le communiqué de presse

Une réunion s’est tenue aujourd’hui au Foro Italico, organisée par le président du CONI, Giovanni Malagò, à laquelle ont assisté des représentants des fédérations de sports d’équipe, ainsi que le secrétaire général Carlo Mornati.

Après avoir écouté les opinions de toutes les personnes présentes (certaines présentes, d’autres via Skype), le président Malagò a publiquement remercié les présidents fédéraux et les fédérations pour la grande cohésion et l’unité de but appréciée exprimée à une occasion aussi délicate pour le pays et en particulier pour le monde du sport qui n’a pas de précédent dans l’histoire.

Confirmant que dans chaque action et circonstance la protection de la santé est la priorité absolue de chacun, à l’issue de la réunion, le CONI a unanimement établi que:

toutes les décisions prises par les FSN et les DSA à ce jour doivent être considérées comme correctes et en pleine conformité avec les règles et lois émises et actuellement en vigueur; toutes les activités sportives à tous les niveaux sont suspendues jusqu’au 3 avril 2020; pour se conformer au point décrit ci-dessus, le gouvernement est invité à publier un décret spécifique du Premier ministre qui pourrait dépasser l’actuel en vigueur; à demander aux régions, tout en respectant l’autonomie constitutionnelle, de normaliser les ordonnances uniques aux décrets du Cabinet du Premier ministre afin de: ne pas créer des applications divergentes de la même matière dans les différents territoires; le gouvernement est également invité à inclure le secteur du sport, professionnel et amateur, dans le plan de soutien économique annoncé qui peut compenser les inconvénients et les urgences auxquels le sport italien a été confronté jusqu’à présent avec responsabilité et sens du devoir, dans certains cas particuliers, renoncer à la performance activités régulières sans possibilité de récupération dans les semaines à venir en raison de la temporalité spécifique des événements.

Le président Malagò a été délégué par tous pour informer le président du Conseil des ministres, Giuseppe Conte, et le ministre des politiques de la jeunesse et des sports, Vincenzo Spadafora, des résultats de la réunion.

Le CONI rappelle également que les compétitions internationales, tant pour les clubs que pour les équipes nationales, ne relèvent pas de la compétence juridictionnelle du Comité National Olympique Italien et ne peuvent donc pas être réglementées par les décisions d’aujourd’hui.

Le CONI a soutenu et continuera à soutenir les Fédérations individuelles pendant des jours dans toutes les initiatives qu’elles ont l’intention d’entreprendre avec leurs organisations internationales respectives (européennes et mondiales) afin d’harmoniser les calendriers et les événements, compte tenu également des échéances à venir liées aux qualifications olympiques.