Sutton se dispute avec le fan des Rangers après sa prétention audacieuse – HITC

Les Rangers affrontent le comté de Ross en Premiership cet après-midi.

Chris Sutton a interrogé et discuté avec un fan des Rangers sur le programme 606 de BBC Radio 5 Live (07/03/20) après avoir affirmé avec audace que la saison “n’était pas terminée” et que le Gers était toujours capable de remporter un trophée cette saison.

L’équipe de Steven Gerrard compte 16 points de retard sur le Celtic à la table de la Premiership – et elle se disputera la rencontre d’aujourd’hui à Ross County avec deux matchs en main sur ses rivaux, mais même dans ce cas, ils doivent faire face à un défi de taille.

Malgré la production des marchandises sur la scène européenne, les Rangers ont connu des difficultés sur le plan national et leur récente défaite en Coupe d’Écosse n’a fait qu’empirer les choses compte tenu de leur forme de championnat.

Néanmoins, c’est ce qu’un fan des Rangers avait à dire sur son club et Gerrard, car Sutton lui a également rappelé rapidement qu’ils avaient employé Caixinha après avoir affirmé que son club «employait toujours de bons managers».

Vous pouvez écouter le clip complet ici [starts 1:00hr], mais voici un bref aperçu de ce qui a été dit:

“Vous avez annulé la saison des Rangers et vous avez annulé l’avenir de Stevie G”, ont déclaré les fans du Gers au 606. “Je pense que Gerrard a été une bouffée d’air frais. Il a un grand avenir chez les Rangers et il est toujours novice. Et vous semblez penser que la saison est finie, eh bien ce n’est pas fini. Nous sommes toujours en Europa League et les Rangers sont un grand club. Et ils sont doués pour l’esprit et le football est un jeu d’esprit. N’abandonnez pas Stevie G, nous sommes toujours en mesure de remporter un trophée cette saison.

Sutton a répondu: “Les Rangers devraient-ils employer un novice si c’est ainsi que vous le décrivez?”

Un fan des Rangers a déclaré: «Nous employons toujours de bons gestionnaires. Je n’ai pas dit qu’il était un mauvais manager. “

Sutton a répondu: «Vous avez employé Pedro Caixinha. Combien de temps allez-vous lui donner? Hamilton la semaine dernière. Coeurs la semaine dernière. Donc, vous avez battu le Celtic, mais avez-vous comblé l’écart au niveau national? Ces équipes [Livingston etc] ne préparez pas leur défense contre le Celtic, non? [in response to teams packing their defences against Rangers].

Sutton a ajouté: “Mais vous n’avez pas perdu une seule fois contre Hearts. Vous avez perdu deux fois et dessiné avec Hearts ces derniers temps – Donc, sur la base, vous dites, les Rangers devraient écraser toutes les équipes en Écosse si elles sont si bonnes. Ils ne devraient pas perdre. Mais d’autre part, vous dites que Steven Gerrard fait du bon travail. Quoi que les gens disent, Steven Gerrard a été soutenu financièrement. »

Compte tenu de la situation actuelle des Rangers, la seule chose que Gerrard peut espérer, ce sont des victoires au tableau pour essayer de soulager la pression sur les joueurs et ses propres épaules.

Alors qu’ils ont encore de la Ligue Europa à espérer, les joueurs doivent répondre à leurs récents mauvais résultats, sinon le Celtic remportera le neuf de suite d’une manière tout à fait dominante.

Ajouté à cela, des questions seront également posées si le Celtic remporte un autre triplé ce trimestre malgré l’idée que l’écart entre le duo Old Firm se réduisait.

Dans d’autres nouvelles, Cowley partage combien de minutes son équipe n’a pu rivaliser avec Leeds que pour