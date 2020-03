Sven dénonce Reina pour une “ erreur incroyable ” dans une raclée dans une villa

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 10:20

Sven-Goran Eriksson a critiqué Pepe Reina pour une “erreur incroyable” dans La victoire de Villa 4-0 par Leicester.

Le joueur de 37 ans a erré hors de son but dans le but de couper le ballon de Marc Albrighton, mais il ne l’a pas approché avant qu’Harvey Barnes ne passe le ballon devant lui et le fende devant trois défenseurs de Villa pour marquer.

Jamie Vardy a ensuite marqué un doublé sur le banc avant que Barnes conclue une victoire confortable pour les renards avec son deuxième du match.

Et parlant à Sky Sports, Eriksson n’a pas été impressionné par ce qu’il a vu de l’ancienne star de Liverpool.

“C’est une erreur incroyable du gardien de but”, a-t-il déclaré. «Il devrait rester dans le but, bien sûr, car il n’y a aucune raison qu’il soit plus ou moins comme un arrière droit.

«Il devrait être sûr à 1000% de prendre le ballon, mais il ne l’est pas. S’il reste dans le but, rien ne se passera.

“Ces trois défenseurs peuvent revenir et il ne marquerait jamais à partir de là s’il reste dans le but.”

Jamie Carragher a ajouté: “Vous voyez sa position de départ ici et vous revenez quelques semaines en arrière quand il a essayé de marquer contre Southampton et vous l’avez vu reculer, nous savons donc que le rythme n’est pas la force de Pepe.”