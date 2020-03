Sven-Goran Eriksson suggère que le club «n’était pas très heureux» quand il a signé la star de Leeds à 1,5 M £ – HITC

Le gardien de Leicester City Kasper Schmeichel a prospéré au King Power Stadium.

Lundi soir, Sven-Goran Eriksson était dans les studios Sky Sports pour le match entre son ancien club Leicester City et Aston Villa.

Eriksson a vu les Foxes remporter une victoire 4-0, tandis que Harvey Barnes et Jamie Vardy ont marqué deux fois chacun pour assurer une grande victoire aux hôtes.

Eriksson a parlé d’un certain nombre de sujets au cours de sa carrière, et l’un d’eux était son admiration de longue date pour Kasper Schmeichel (19:27).

Le Danois a travaillé avec Eriksson à Manchester City et a fait ses débuts en Premier League pour City sous le suédois, mais a été vendu en 2009.

C’est Eriksson qui l’a signé, l’amenant dans le comté de Notts comme un gros ajout à leur projet désormais tristement célèbre, et Schmeichel a passé un an là-bas avant que Leeds ne l’attrape.

Eriksson a de nouveau retrouvé Schmeichel en 2011, l’emmenant à Leicester City à l’arrière de sa forme pour Leeds, en lui payant 1,5 million de livres sterling (Yorkshire Post).

Maintenant, Eriksson a parlé de sa relation avec Schmeichel au fil des ans, affirmant que Notts County et Leicester n’étaient pas heureux quand il voulait signer Schmeichel de Manchester City et Leeds respectivement.

Schmeichel a remporté le titre de Premier League avec Leicester tout en faisant près de 400 apparitions pour les Foxes, Eriksson ayant finalement prouvé qu’il avait raison de le recruter à Leeds, le qualifiant de “génial”.

“Eh bien, je l’ai d’abord signé pour le comté de Notts, puis pour Leicester”, a déclaré Eriksson. “Les clubs, ils n’étaient pas très contents, je ne sais pas pourquoi. Ils pensaient qu’il était trop court ou pas assez bon, et des choses comme ça, mais je l’ai toujours classé comme l’un des meilleurs gardiens de but de toute l’Angleterre, donc je ne sais vraiment pas pourquoi les grands clubs ne l’ont pas choisi plus tôt. . Pour moi, il est formidable », a-t-il ajouté.

