Sven Ulreich est prêt à quitter le Bayern Munich pour la bonne occasion

Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que le Bayern Munich avait signé pour le gardien Alexander Nubel de Schalke pour un contrat de 5 ans pour la saison 2020/20201. Bien qu’il reste à voir si Nübel partagera effectivement les fonctions de gardien de but avec Manuel Neuer, il remplacera presque certainement l’actuel deuxième gardien Sven Ulreich. Ulreich est donc désormais ouvert à un transfert hors de Munich.

Après la victoire 4-0 du Bayern sur le Hertha Berlin, Ulreich a été interrogé sur sa situation la saison prochaine à la lumière de la signature de Nübel. Il a répondu franchement (Sport1):

Si la possibilité de jouer régulièrement ailleurs, ou du moins plus régulièrement qu’ici, se présente, alors je transférerais et je voudrais faire ce pas. J’ai aussi envie de faire ça. Je suis ouvert à tout et je peux aussi imaginer partir à l’étranger.

Photo par Angelo Blankespoor / Soccrates / .

Les jeunes doublures d’Ulreich, Christian Früchtl et Ron-Thorben Hoffmann ont également peu de chances de rester. L’agent de Früchtl a déclaré en décembre qu’il serait très probablement prêté pour gagner des minutes et une expérience cohérentes. Et Hoffman a récemment exprimé son mécontentement à l’égard du front office du Bayern et a déclaré qu’il avait l’intention de demander un transfert s’il ne devenait pas le gardien numéro 3 du Bayern et le starter du Bayern II.

Ulreich a souligné que son contrat actuel avec le club se poursuivrait l’été prochain. S’il est toujours au club, a-t-il dit, il fera tout ce qu’il peut pour se battre pour sa place de remplaçant de Neuer, même avec Nübel sur la photo:

J’ai encore un an sur mon contrat de l’été et le principe de performance s’applique aussi à celui-ci. Si je reste, je ferai tout pour rester numéro 2 derrière Manuel. Je peux vous promettre de m’y plonger complètement si je reste au FC Bayern. Je n’ai pas peur de concourir.

Manuel Neuer a récemment demandé une augmentation de salaire et a déclaré qu’il n’était pas disposé à concéder des matchs à Nübel la saison prochaine. Il a également tenu à féliciter Ulreich et son éthique de travail, pour lesquels Ulreich était reconnaissant, en plus du soutien qu’il obtient du manager Hansi Flick:

Bien sûr, je suis heureux quand l’un des meilleurs gardiens de but du monde parle de moi comme ça. Nous avons une relation vraiment positive. J’ai également été très heureux de la déclaration de Hansi Flick. Voilà l’appréciation.

Ulreich a également exprimé sa gratitude aux fans, qui Ich “m’ont toujours beaucoup soutenu.”

Ulreich comprenait également la raison pour laquelle le Bayern avait choisi Nubel:

Lorsqu’un gardien de but comme lui peut être obtenu avec un transfert gratuit et qu’il a ce potentiel, alors vous devez le faire. C’est légitime. Mais bien sûr, vous êtes vous-même déçu lorsque le club décide de signer avec un autre gardien.